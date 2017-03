Zum Eröffnungswochenende der Ausstellung „Geraubte Kinder, vergessene Orte“ in Kohren-Sahlis war der Besucherandrang so groß, dass Vorträge wegen Überfüllung der Einrichtung verschoben werden mussten. Dass soll zur Finissage nachgeholt – und das Gedenken an das NS-Heim Sonnenwiese auch darüber hinaus bewahrt werden.