Geithain/Bad Lausick/Frohburg

Bei Bauplätzen für Eigenheime ist die Nachfrage in Bad Lausick, Geithain und Frohburg seit Jahren hoch. Geringer ist sie bei Gewerbeflächen. Doch die Kommunen wollen vorbauen, ist die Gewerbesteuer doch eine der wichtigsten Einnahmequellen. Mit dem Kauf einer drei Hektar großen Fläche am nordwestlichen Stadtrand will Geithain diesem Bedarf entsprechen. Während Bad Lausick jetzt auf die gezielte Vermarktung der letzten Parzellen im Gewerbegebiet Angerwiesen setzt, sichert sich Frohburg an der Prießnitzer Straße schon mal eine Reservefläche für Firmenansiedlungen der Zukunft.

Geithain: Erschließungsplanung für neue Fläche

„Es gibt immer wieder Interessenten, die investieren wollen. Deshalb dränge ich darauf, dass es mit Geithain-West weitergeht“, sagt der Geithainer Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Ihm war es gelungen, einen seit den Neunzigerjahren schwelenden Konflikt um Eigentumsrechte an der Straße der Deutschen Einheit beizulegen. Im Frühjahr stimmte der Stadtrat dem Kauf der Fläche zu. „Jetzt bereiten wir die Erschließungsplanung vor.“ Der Bereich an der Straße sei sofort nutzbar, der hintere in Richtung S-Bahn soll ab Ende 2019 zur Verfügung stehen. Bereits zwei Jahre zuvor hatte die Kommune in unmittelbarer Nachbarschaft das Gelände eines liquidierten Baubetriebes gekauft.

„Wir arbeiten zudem daran, dass wir an der Autobahn 72 in Niedergräfenhain ein Grundstück herrichten. Wir haben es in den aktualisierten Flächennutzungsplan aufgenommen“, so Rudolph. Eine kommunale Fläche für Gewerbe gebe es noch nahe des alten Narsdorfer Bahnhofs. „Ansonsten aber gelingt uns eine Neuausweisung nur unter der Maßgabe, dass die privaten Eigentümer mitspielen.“ Das betreffe auch mit der Stadt Rochlitz vorangetriebene Überlegungen, gemeinsam eine größere Fläche in Autobahn-Nähe bereitzustellen.

Bad Lausick: Freie Flächen im Gewerbegebiet Angerwiesen

Zwar ist Bad Lausick von Autobahnen ein Stück entfernt, liegt sozusagen zwischen der A 14 und der A 72. Das Gewerbegebiet Angerwiesen, unmittelbar nach der Wende entwickelt und noch immer nicht voll ausgelastet, hält Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) für einen „idealen Standort“: „Aktuell sind die letzten vier Grundstücke ausgeschrieben mit einer Gesamtfläche von 18 000 Quadratmetern, zu sehr günstigen Konditionen.“ Wenn man den Flächennutzungsplan mit Otterwisch im nächsten Jahr überarbeite, wolle man in der Stadt und auch in Ortsteilen weitere Flächen ausweisen, die sich für Gewerbe eigneten. Für Investitionen im Gesundheitssektor verfüge die Stadt außerdem über ein zehn Hektar großes Areal zwischen Etzoldshainer und Else-Hirsch-Straße. Für das gebe es einen fertigen Bebauungsplan: „Hier könnten Einrichtungen der Kur, der Pflege und Gesundheitsdienstleistungen, aber auch ein Hotel entstehen.“

Ziel ist es künftig, Gewerbeansiedlungen in den Ortsteilen zu ermöglichen, um Arbeitsplätze regional zu schaffen und den ländlichen Raum zu stärken, so Hultsch. „Einer der niedrigsten Hebesätze bei der Gewerbesteuer im Süden Leipzigs sollte es Unternehmen leicht machen, sich nicht nur im Bereich der Oberzentren und direkt an Autobahnen niederzulassen.“

Frohburg: Derzeit kaum Nachfragen für Neuansiedlungen

Aktuell gebe es für Neuansiedlungen kaum Nachfragen, betrachtet der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) die Sache nüchterner. Vor allem in den Gewerbegebieten in Dolsenhain und Pflug gebe es noch Platz. Trotzdem müsse man vorbauen, auch für ansässige Firmen, die sich eines Tages erweitern wollten. Anderenfalls riskiere man, dass sie abwanderten. „Ohne Gewerbesteuer kann keine Kommune überleben. Sie ist die wichtigste Einnahmequelle.“ Deshalb sei es unverzichtbar, vorzusorgen. Das tue man in Frohburg.

Von Ekkehard Schulreich