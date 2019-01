Geithain

Nach dem Straßenbau ist vor dem Straßenbau: Dass Geithain in diesem Jahr erneut über Monate nur schwer erreichbar sein wird, wenn die Eisenbahnstraße (B7) zur Großbaustelle wird, fürchtet der Gewerbeverein. Grund sind die leidvollen Erfahrungen vom Herbst 2018: Damals war die Grimmaische Straße (ebenfalls B7) nur für ein paar Wochen dicht.

Die Ausschilderung legte jedoch nahe, dass Geithain kaum passierbar sei. Das, sagte die Vereinsvorsitzende Manuela Bellmann am Dienstagabend auf dem Neujahrsempfang der Gewerbetreibenden, dürfe sich keinesfalls wiederholen. Denn viele hätten damals lieber einen Bogen um die Stadt gemacht.

Manuela Bellmann, Vorsitzende des Geithainer Gewerbevereins, gab auf dem Neujahrsempfang einen Ausblick auf die 2019 geplanten Aktivitäten. Quelle: Ekkehard Schulreich

„Zu einer attraktiven und lebendigen Stadt gehört die Erreichbarkeit“, sagte Bellmann. Die Geschäfte im Zentrum brauchten jeden Kunden. Es sei so schon schwer, sich gegen die Macht des Internet-Handels stemmen zu müssen. Wenn dann Baumaßnahmen die potenzielle Kundschaft zusätzlich abhielten, sei das „eine Katastrophe“. Bürgermeister Frank Rudolph, so der ausdrückliche Wunsch des 38 Mitglieder zählenden Vereins, möge sich künftig für eine Beschilderung einsetzen, die klar signalisiere: Geithain sei erreichbar. „Außerdem ist für uns die Öffnung des Stadttores während dieser Zeit unumgänglich.“

Bürgermeister Frank Rudolph will Stadttor in Geithain öffnen

„Natürlich bin ich bemüht, das Tor zu öffnen. Doch es ist fraglich, dass ich von den Behörden die Zustimmung erhalte“, entgegnet Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) auf Nachfrage. Er werde sich nachdrücklich dafür einsetzen. Was die Beschilderung betreffe, da trete er mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Bauherr der Bundesstraße 7, in Kontakt. Er gehe davon aus, dass der Ausbau der Eisenbahnstraße – mehrfach verschoben – im Frühjahr beginne. Die Ausschreibung jedenfalls sei an die Unternehmen raus.

Manuela Bellmann bezeichnete in ihrer Jahresbilanz das Event-Shopping als „sehr erfolgreich und mit großer Außenwirkung“. Die Neuauflage sei bereits für den 6. September geplant. Die Resonanz der Besucher sei erneut groß gewesen. Im Sinne der unmittelbaren Innenstadt-Bewohner werde man künftig aber die Lautstärke und das Ende dieser turbulenten Veranstaltung mehr im Auge behalten.

Beim Eventshopping tummeln sich in der Geithainer Innenstadt Jahr für Jahr viele Hundert Besucher – auch Anfang September 2018 war das so. Quelle: Thomas Kube

Mehr noch als beim Eventshopping hatte der Gewerbeverein bei der Ausrichtung des jüngsten Weihnachtsmarktes mit ungünstigem Wetter zu kämpfen – mit der Konsequenz, dass die Einnahmen hinter den Ausgaben zurück blieben. Für den nächsten Weihnachtsmarkt, dessen Planungen bereits begonnen haben, gebe es einige Neuerungen, so Bellmann: „Wir planen Pfandtassen für alle.

Buden auf dem Weihnachtsmarkt in Geithain sollen neu geordnet werden

Und wir wollen die Buden neu anordnen.“ Schausteller für dieses eine Wochenende zu gewinnen, sei ein wiederkehrendes Problem, weil das für sie wenig lukrativ sei. Man bleibe trotzdem dran an einer Lösung. Intensiver genutzt werden sollte der auf dem Weihnachtsmarkt installierte Wunschbriefkasten mit Hinweisen an die Stadt.

Sich gemeinsam einzubringen für eine lebenswerte Stadt, dieses Ziel verbinde die Mitglieder des Geithainer Gewerbevereins, sagte die Vorsitzende. Sie dankte allen, die sich immer wieder dafür engagierten. Wünschenswert sei, die personelle Basis zu verbreitern, indem man neue Mitstreiter gewinne – etwa in Narsdorf, Ossa und Rathendorf, jenen Orten, die seit Mitte 2017 Teil der Stadt Geithain sind.

Von Ekkehard Schulreich