Geithain/Frohburg

Der Schnee, der am Mittwoch im Kohrener Land vom Himmel fiel, reichte nicht an die Mengen heran, die im Erzgebirge und Vogtland niedergingen. Während in Borna die Flocken auf den nassen Straßen erst ab dem Mittag allmählich liegen blieben, sah es in der Region um Geithain und südlich von Frohburg ein bisschen anders aus. Hier hatten Autofahrer schon seit dem Morgen mit Glätte zu kämpfen. Die führte am Morgen zu mehreren Verkehrsunfällen, die laut Polizei aber ohne schwerwiegende Verletzungen oder größere Schäden verliefen.

Die Doppeltürme der Greifenhainer Kirche sind schon ein wenig mit Schnee bedeckt. Gepostet von LVZ Kreis Leipzig am Mittwoch, 9. Januar 2019

In der Eisenbahnstraße in Geithain rutschte am Vormittag ein Lkw, der ein Betriebsgelände ansteuern wollte, gegen eine Schranke. Es habe geringen Sachschaden gegeben und keine Beeinträchtigungen für den S-Bahn-Verkehr, so die Polizei. Der städtische Bauhof habe gestreut und die glatte Stelle abgestumpft.

Auto und ein Transporter stießen in Geithain zusammen

Winterliche Straßenverhältnisse waren nach Polizei-Informationen auch der Grund dafür, dass auf der Kreuzung Schillerstraße/Straße der Deutschen Einheit ein Auto und ein Transporter zusammen stießen. Am Colditzer Kreuz östlich von Geithain hatte ein Fahrer sein Auto wegen Glätte nicht zum Stehen gebracht. Er rutschte von der Straße, stieß gegen einen Baum, blieb aber unverletzt.

Die Doppeltürme der Greifenhainer Kirche im Schnee. Quelle: Ekkehard Schulreich

Bereits am Dienstag habe man die Straßen gestreut, um der für den nächsten Morgen erwarteten Glätte zu begegnen, sagte Straßenmeister Hubertus Baumgarten, verantwortlich für den Winterdienst auf Kreis-, Staats- und Bundesstraßen im Borna/Geithainer Raum. „Seit Mittwoch früh, vier Uhr, sind wir mit neun Fahrzeugen im Einsatz.“ Probleme habe es aus seiner Sicht keine gegeben.

Lkw versperrte Schulbus die Durchfahrt nach Kohren-Sahlis

Weil ein Lastwagen quer stand und südlich von Kohren-Sahlis dem von Meusdorf kommenden Schulbus die Durchfahrt versperrte, erreichten zahlreiche Schüler aus Meusdorf, Linda und Terpitz die Kohren-Sahliser Grundschule eine knappe halbe Stunde verspätet. Sie verpassten den größten Teil der ersten Stunde, sagte Schulsekretärin Birgit Wagner. Ein Problem sei das nicht wirklich gewesen. Außerdem: „Die Kinder sind happy, die freuen sich riesig über den Schnee.“

„Es ist wie jedes Jahr: Wenn der erste Schnee liegt, läuft der Verkehr ein Stück weit anders“, sagte Tatjana Bonert, Geschäftsführerin des Busunternehmens Thüsac, am Mittag. Schließlich müssten sich alle erst darauf einstellen. Abgesehen von dem Vorfall in Kohren-Sahlis habe es im Netz allenfalls ein paar marginale Verspätungen gegeben. Die Grundschule habe man informiert, dass die Schüler gut aufgehoben seien, nur etwas später kämen.

Von Ekkehard Schulreich