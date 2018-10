Bad Lausick/Glasten

1954, 1968/69, 2017/18: Jahre, in denen in Glasten Feuerwehr-Depots neu gebaut oder modernisiert wurden. Drei Daten, die vor allem aber dafür stehen: lebendigen Gemeinsinn. Das betonte Wehrleiter Karsten Dathe, als er im erweiterten Gerätehaus am Dienstagabend die Gäste der Einweihungsfeier begrüßte. Und es wurde ebenso sichtbar beim Frühschoppen und dem Tag der offenen Tür am folgenden Vormittag.

Zur Galerie Die Glastener Ortswehr der Feuerwehr Bad Lausick feiert im modernisierten Gerätehaus

„Ich bin überwältigt und voller Stolz auf das, was wir hier geschaffen haben“, sagte Dathe. Knapp 1000 freiwillige Arbeitsstunden, 7200 Euro Spenden und Material im Wert von rund 7000 Euro hätten die Glastener aufgebracht, um das Depot nicht nur für ein neues Fahrzeug – es kam im Dezember 2017 – herzurichten, sondern um die Bedingungen für die Ehrenamtlichen grundsätzlich zu verbessern. „Ohne dieses Engagement wären wir nicht so weit gekommen“, sagte der Bad Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Es sei sogar möglich gewesen, einen kleinen Teil der Fördermittel aufzusparen und der Buchheimer Wehr zur Verfügung zu stellen, die damit ihren Schulungsraum herrichten konnte.

„Tolles Beispiel für Kameradschaft“

„Wir sind sehr froh, dass wir im Falle des Falls eine so gute und schnelle Hilfe haben“, sagte Hasso Lindau im Namen der Bungalow-Siedler. Sie trugen, wie viele Glastener, zum Gelingen des Bauvorhabens bei. „Für die Gemeinschaft ist es sehr wertvoll, etwas gemeinsam zu machen“, betonte der Bad Lausicker Wehrleiter Tomy Klisch. Zu den vielen Gratulanten zählten auch die Nachbarwehr Kleinbardau. Wehrleiter Michael Nehring sprach von einem „tollen Beispiel der Kameradschaft. Wir hatten ein ähnliches Projekt. Wir wissen, welche Mühe dahintersteckt.“

Bürgermeister verspricht Unterstützung für andere Wehren

Einen Fahrradständer („den könnten wir gut gebrauchen für die Jugendwehr“) erhielt Karsten Dathe nicht, wohl aber einen Teekocher von der Bad Lausicker Stadtwehrleitung – als Fingerzeig darauf, dass die Miniküche im Depot ergänzt werden muss. „Wir haben bis zur heutigen Feier daran geschraubt und müssen noch das eine oder andere tun“, sagte Dathe. Bürgermeister Michael Hultsch weitete den Blick auf andere Wehren im Kurstadtgebiet, deren Bedingungen ebenfalls nicht zufrieden stellen könnten, so in Thierbaum, Ballendorf oder Etzoldshain: „Wir gehen sukzessive den Weg weiter, den Feuerwehren angedeihen zu lassen, was sie unbedingt verdient haben.“

Von Ekkehard Schulreich