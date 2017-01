Kohren-Sahlis. Möglicherweise war eine vereiste Straße der Grund für diesen Verkehrsunfall: Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr in der Nacht zum Donnerstag in den Rüdigsdorfer Teich. Der Wagen durchbrach ein Geländer und landete im Gewässer. Offenbar holte der Fahrer Hilfe und ließ sich von einem starken Fahrzeug herausziehen. Gesichert ist: Der Verursacher verschwand, beging also Unfallflucht. Die Polizei, die den Schaden allein am Geländer auf 500 Euro bezifferte, würde deshalb gern wissen, wer der Unfallfahrer war. Das Malheur passierte zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 3.30 Uhr. Hinweise an das Polizeirevier Borna (Telefon 03433/2440).

Von es