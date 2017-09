Greifenhainer Kirche hat nach Sanierung wieder Turmbekrönung

Frohburg/Greifenhain. Ein scharfer Wind wehte auf Höhe der Greifenhainer Zwillingstürme, als am Freitagnachmittag Turmkugeln und Wetterfahnen aufgesetzt wurden. Zahlreiche Greifenhainer waren zugegen, als Johannes Fischer vom Kirchenvorstand verlas, welche historischen und welche aktuellen Dokumente in den insgesamt vier Kapseln verschlossen wurden. Kupferschmiedemeister Wolfgang Wetzig und Gehilfen vollzogen den traditionellen Akt, der den Abschluss der Kirchturm-Sanierung markiert.

Die Greifenhainer Kirche mit ihrer Doppelspitze hat ihre restaurierten Turmknaufe zurück, in jedem befinden sich nun zwei Dokumentenkapseln. Johannes Fischer verlas das Protokoll und füllte mit Swen Rohnke die Kapseln. Kupferschmied Wolfgang Wetzig hat sie verlötet. Auf dem Turm mit dabei: Pfarrer Matthias Ellinger. Zur Bildergalerie

Teilnehmer der 24. LVZ-Wanderung haben am Sonnabend Gelegenheit, die Kirche kennenzulernen und sich vom Abschluss der umfangreichen Sanierungsarbeiten zu überzeugen. In Greifenhain gibt es eine Führung und auch die Frühstücksrast. Der Verein Für Greifenhain will auch über ein bevorstehendes Benefizkonzert zur Finanzierung der Greifenhainer Kirchenuhr informieren. Es findet am 24. November statt.

Der Verein hat dafür das Ensemble „Thios Omilos“ gewonnen. Gebildet wird es aus ehemaligen Mitgliedern des Thomanerchores Leipzig. Das Publikum erwartet internationale Volksliedbearbeitungen sowie geistliche Werke zum Ewigkeitssonntag von Max Reger, Knut Nystedt und anderen. Das Konzert beginnt 19 Uhr, Einlass ist bei freier Platzwahl bereits eine Stunde früher. Ab 18 Uhr gibt es ein gastronomisches Angebot. Verkauft werden die Tickets ab 18. September in Frohburg in der Zahnarztpraxis Berndt, bei Raumausstattung Rohnke und im Pfarramt.

Von es