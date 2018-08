Geithain

Mit „Wohnformen der Zukunft“ will Susanne Albert-Raulff von Geithain aus deutschlandweit Akzente setzen: Sie möchte Teile des Neubaugebietes West umwandeln in eine Siedlung, die den Bedürfnissen älterer Menschen in besonderer Weise entgegen kommt. In mehrere der vorhandenen Mietblöcke sollen barrierefreie Wohnungen verschiedenen Zuschnitts integriert werden.

„Sonnenhügel Geithain“ soll entstehen

Sie tragen nicht nur den unterschiedlichen Graden von Pflege Rechnung, sondern auch den sozialen und gemeinschaftlichen Bedürfnissen. Die Planerin aus dem Sauerland will das Konzept „Sonnenhügel Geithain“, an dem sie seit vier Jahren mit vielen Partnern arbeitet, gemeinsam mit dem Geithainer Wohnungseigentümer und Vermieter Interplan umsetzen – und die heutigen Mieter der betreffenden Gebäude einbeziehen.

Ein Entwurf für das Projekt „Sonnenhügel Geithain“. Quelle: Susanne Albert-Raulff

„Ich habe über Jahre meine Eltern gepflegt und aus dieser Erfahrung überlegt: Wie möchte ich im Alter leben?“, sagt die 57-jährige Projektentwicklerin, auf Nutzungskonzepte für Immobilien spezialisiert. Von älteren Menschen, die ihr Leben ganz ohne Hilfe gestalten, bis hin zu Menschen mit einem Betreuungsbedarf rund um die Uhr soll die Wohnanlage eine Heimat sein. Eine Anlage, die auf Mehr-Generationen-Wohnen setzt. Eingeschlossen sind nicht nur Therapie- und Gemeinschaftsräume, eine Cafeteria, ein großer Garten, Übernachtungsmöglichkeiten für Angehörige, sondern auch eine Ausbildungsstätte für Pflegekräfte.

Interplan GmbH gehören knapp 270 Wohnungen

Ihre Aufmerksamkeit auf Geithain lenkte die in Stuttgart ansässige Interplan GmbH, Eigentümer von 269 Wohnungen in Geithain-West. Es handelt es sich um sieben Wohnblöcke: zwei eingangs der Straße der Deutschen Einheit, einer in der Fröbelstraße, vier in der Lessingstraße. Der Leerstand liegt in Summe bei zwei Dritteln; drei Häuser am Südende der Lessingstraße sind seit Jahren verwaist.

Sanieren oder durch Neubauten ersetzen

„Wir überlegen, ob diese drei Gebäude saniert werden, oder ob wir sie durch Neubauten ersetzen“, sagt Susanne Albert-Raulff. Sanierung und Umbau der vorhandenen Substanz und Ergänzungen würden schrittweise erfolgen. „Die ersten Wohnungen können nach dem derzeitigen Stand im Laufe des nächsten Jahres bezogen werden.“ Bestandsmieter sollten sich keine Sorgen machen: „Sie werden integriert. Wir wollen ja Mieter finden, nicht vertreiben.“ Außerdem setze man grundsätzlich auf Wohnraum, der für jeden erschwinglich sei.

„Geithain ist attraktiv“

Bis zu 270 Wohnungen, zum Teil in Wohngruppen zusammengefasst, könnten dem Entwurf zufolge bis zum Ende des Jahrzehnts entstehen. „Das Objekt in Geithain hat genau die richtige Größe. Auch die Umgebung passt. Geithain ist attraktiv, liegt auf halber Strecke zwischen Leipzig und Chemnitz, ist verkehrstechnisch hervorragend angebunden.“

Stadtchef: Wäre enorme Aufwertung

„Wenn es so wird wie beschrieben, wäre das sensationell“, sagt Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Die angekündigten Investitionen würden das Neubaugebiet enorm aufwerten und fügten sich ein in die Sanierungsbestrebungen anderer Großvermieter. Zudem sei der Bedarf an altersgerechten und bei Bedarf betreuten Wohnformen gerade auch im ländlichen Raum groß. Allerdings gebe er weniger auf Ankündigungen, schätze vielmehr umgesetzte Projekte. „Geithain würde es zweifellos guttun.“

Architektin und Eigentümer planten demnächst eine Informationsveranstaltung, um das Vorhaben der Öffentlichkeit vorzustellen. Auch ein Büro werde es geben. Parallel binde man alle Behörden ein, um eine zügige Umsetzung des Vorhabens sicherzustellen, so Albert-Raulff.

Vom Finanzjongleur Levy Vass geprellt worden

Vor zwei Jahren gelangte ihr Name im Kontext des tragischen Endes von Unister-Chef Thomas Wagner an die Öffentlichkeit. Wie der bei einem Flugzeugabsturz in Slowenien ums Leben gekommene Leipziger Gründer von Reiseportalen wie ab-in-den-urlaub.de war sie von dem angeblich israelischen Finanzjongleur Levy Vass geprellt worden. Mit ihrem Wohnprojekt „Sonnenhügel Geithain“ möchte sie nun vom Leipziger Raum aus Maßstäbe setzen für Wohnen im Alter und bei Pflegebedarf.

Von Ekkehard Schulreich