Bad Lausick

Zwar tummelt sich in diesen Tagen kein einziger Badegast in den Schwimmbecken, entspannt sich kein Wellness-Fan in den Saunen, trotzdem hat das Team des Bad Lausicker Kur- und Freizeitbad „Riff“ alle Hände voll zu tun. Das liegt an der alljährlichen Revision, die sich stets unmittelbar an das Ende der Sommerferien in Sachsen anschließt.

Durchbruch für Bademantelgang

„Jetzt erfolgen Instandhaltungsarbeiten, es wird gemalert und alles von Grund auf saubergemacht“, sagt Marketing-Mitarbeiterin Kerstin Hennig. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien eingebunden. Für spezielle Arbeiten wie die Erneuerung der Silikonfugen habe man Fachfirmen der Region beauftragt.

In den fast zweieinhalb Jahrzehnten seit der Eröffnung des Bades 1995 habe sich vieles eingespielt. Eine Besonderheit in diesem Jahr sei die Anbindung des Bademantelganges, der das „Riff“ mit dem im Bau befindlichen „Riff-Resort“ gegenüber verbindet. „Es werden hier Durchbrüche in die bis dahin als Büro dienenden Räume geschnitten“, so Hennig. Mit der Fertigstellung des Resorts gegen Ende des Jahres soll es den Übernachtungsgästen möglich sein, auf direkten Weg das Bad und die Saunalandschaften zu erreichen.

Pause dauert nur wenige Tage

Außerdem würden im Restaurant der Tresen-Bereich modernisiert und die Zapfanlage umgebaut. Bis Freitagabend wird mit Hochdruck gearbeitet, damit das „Riff“ am Sonnabend wieder pünktlich 9 Uhr öffnen kann.

Von Ekkehard Schulreich