Geithain

Das obligatorische Sommerfest des Internationalen Gymnasiums und des Wirtschaftsgymnasiums Geithain ausdrücklich öffnen will die Schülerfirma, die für die Organisation traditionell verantwortlich zeichnet. „Wir würden uns sehr freuen, wenn vor allem viele, die an der Paul-Guenther-Schule lernen, am 28. Juni kommen würden“, sagt Milena Stets, Elftklässlerin des Gymnasiums.

Wollen Verbindendes entgegensetzen

Sie und ihre Mitschüler könnten nicht verstehen, weshalb in der öffentlichen Diskussion zur Geithainer Schullandschaft derzeit Gräben zwischen den privaten Gymnasien und der staatlichen Oberschule aufgemacht würden. Dem wollten sie etwas Verbindendes entgegensetzen.

„Wir Schüler haben überhaupt kein Problem miteinander“, ergänzt Laura Schlösser, die in der Paul-Guenther-Schule ihren Realschulabschluss machte und jetzt Klasse 12 des Wirtschaftsgymnasiums besucht. Viele hätten in der Grundschule gemeinsam in den Bänken gesessen; es gebe viele Kontakte.

Einladung zum Sommerfest

Die Einladung zum Sommerfest, die man über Schulsozialarbeiter Nico Richter ausgesprochen habe, wolle Brücken bauen; angesprochen fühlen dürften sich auch alle anderen aus der Stadt und der Region, die die Bildungseinrichtung kennenlernen wollten.

„Sommerliche Weltreise“

„Eine sommerliche Weltreise“ lautet das Motto der Veranstaltung, die 17 Uhr beginnt. Die kulturellen Programmpunkte seien darauf ebenso abgestimmt wie die Speisen und Getränke, sagen die beiden. Henna-Tattoos werden gemalt, es gibt Dosenwerfen für die großen und eine Hüpfburg für kleine Besucher. Wer mit einem WM-Trikot zum Fest erscheint, erhält ein alkoholfreies Getränk gratis.

Von Ekkehard Schulreich