Geithain. 30 Jahre Narretei vom Feinsten: Der Geithainer Carneval-Club lädt am Samstagabend zu seiner Jubiläums-Party ein. Neues Domizil ist das Bürgerhaus, nachdem das Schützenhaus, über viele Jahre gern genutzt, nicht mehr zur Verfügung steht. Es war am Donnerstag an den Weibern, zu ihrem Fasching das noch ungewohnte Parkett des Bürgerhauses zu testen. Ehe am Samstagabend der große GCC-Fasching ab 19.33 Uhr über die Bühne geht, gibt es ab 14 Uhr den Kinderfasching. Der Seniorenfasching am Sonntag ab 15 Uhr macht dann das Maß voll.

30 Jahre Narretei vom Feinsten: Erstmals wurde der 15. Weiberfasching des Geithainer Carneval-Clubs (GCC) am Donnerstag im Bürgerhaus Geithain gefeiert. Zur Bildergalerie

Für die Geithainer Faschingsfreunde ein arbeitsreiches, vor allem aber turbulentes Wochenende. „Der GCC ist ne Schau – seit 30 Jahren Geithain helau!“ ist das Motto der Saison. Der Verein hat heute knapp 70 Mitglieder plus beinahe ebenso viele in den Garden.

Von es