Frohburg

Zwar warten noch einige Kisten im Gnandsteiner Pfarrhaus darauf, ausgepackt zu werden: Angekommen im Kohrener Land fühlt sich Hendrik Pröhl aber schon nach den ersten Tagen als neuer Pfarrer des Kirchspiels Frohburg. Für den 49-Jährigen, der vorher in Bobenneukirchen im Vogtland tätig war, ist es Pfarrstelle Nummer zwei.

Der Wechsel fällt in eine Zeit des Umbruchs in der sächsischen Landeskirche. Auch sein Kirchspiel wird sich bis 2021 in eine größere Struktur einbringen. Diesen Prozess mit den Menschen vor Ort zu gestalten, reizt ihn.

Veränderungen betrachtet er nicht zuletzt als eine Chance: „Ich erlebe hier einen sehr zugewandten Ton. Ich freue mich auf diese Aufgabe. Den Frühling hier zu erleben, genieße ich. Er kommt zeitiger als im Vogtland.“

Hendrik Pröhl ist in der Lommatzscher Pflege aufgewachsen

Das Kohrener Land, landwirtschaftlich geprägt, erinnert Hendrik Pröhl an frühe Jahre, frühe Prägungen. Aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Lommatzscher Pflege, wurde er in den achtziger Jahren Facharbeiter für Pflanzenbau. „Ich komme aus einem Umfeld, das die Arbeit mit der Hand schätzt.“

An der Evangelischen Predigerschule in Erfurt Theologie zu studieren, diesen Entschluss fasste er, als sich die DDR in die Auflösung begab: Nach kurzem Wehrersatz-Dienst, den es plötzlich gab, studierte er – „sehr praxisorientiert“ – erst in Erfurt, dann in Jena, gründete eine Familie. In Meißen bereitete er sich als Vikar auf die Pfarrtätigkeit vor, ging ins Vogtland.

Pfarrer Hendrik Pröhl leitet seit Kurzem das Kirchspiel Frohburg. Quelle: Jens Paul Taubert

Bodenständig sein und pragmatisch sind zwei Zuschreibungen, denen Pröhl nicht widerspricht. „Sich engagieren, ohne sich vereinnahmen zu lassen“, so habe er es stets gehalten. Kirche ist für ihn ganz ohne Zweifel „ein Ort der Freiheit“, ein Zentrum des Glaubens, nicht losgelöst von dem, was in der Gesellschaft passiert. „Jeder Einzelne in seiner Beziehung zu Gott ist das Entscheidende“, sagt er.

Strukturveränderungen, wie sie die Kirche derzeit durchmache, seien deshalb nicht per se schlecht. Es liege an der Strahlkraft der Gemeinden selbst. Und wenn man es pro Kopf übersetzen wolle, gebe es künftig mehr Pfarrer, mehr Gemeindepädagogen, mehr Kirchenmusiker.

Christen sollen sich in vielen Bereichen einbringen

„Wir müssen lernen, noch besser im Team zusammenzuarbeiten“, sagt Pröhl und meint Haupt- und Ehrenamtliche gleichermaßen. Er trage nicht von außen neue Konzepte hinein, sondern wolle das hier Gewachsene aufnehmen und weiterentwickeln. Christen sollten sich in vielen Bereichen einbringen, meint er: „Wir sollten auch Gespräche über jene Themen führen, die in der Gesellschaft aus Gründen vermeintlicher Effizienz zu kurz kommen. Ja, wir haben sogar mitunter die Aufgabe, Lückenbüßer zu sein.“

Pröhls größte Tochter ist bereits aus dem Haus; seine Frau und die drei anderen Kinder zogen mit ihm nach Gnandstein. Das alte Pfarrhaus wurde für die Familie hergerichtet. Amtssitz aber ist das Pfarrhaus in Frohburg, das nach dem Weggang von Pfarrer Thomas Wawerka mehrere Jahre verwaist war. Frohburg, Benndorf, Greifenhain, Eschefeld und Roda gehören zu seinem Kirchspiel Frohburg.

Es kommt demnächst mit dem Kirchspiel Kohrener Land, den Schwesterkirchen Prießnitz-Flößberg und Schönau-Nenkersdorf und der Kirchgemeinde Wyhra unter ein gemeinsames Dach. „Nähe geht dadurch nicht verloren, denn es gibt auch dann Zuständigkeitsbereiche“, sagt er. Und vieles liege an den Menschen selbst.

Von Ekkehard Schulreich