Frohburg

Sie waren ein Herz und eine Seele, der Frohburger Daniel Oldag und sein Opa Herbert Rohland. Noch im vergangenen Jahr hatte der Enkel den umtriebigen alten Herrn jenseits der 90 mitgenommen zum Familienurlaub an die Ostsee - und Herbert, eine Frohburger Institution, verzichtete selbst hier nicht auf sein Elektromobil. Das wendige Fahrzeug war für ihn ein Symbol der Selbstbestimmtheit. Jetzt ist es für immer abgestellt: Der 93-Jährige starb vor wenigen Tagen. Fehlen wird er nicht nur seinen Kindern, Enkeln und den Urenkeln. Auch viele Frohburger werden den Mann mit dem Spitznamen Herbi Holzwurm vermissen.

Herbert Rohland in seiner kleinen Werkstatt. Quelle: Kathrin Haase/LVZ-Archiv

„Ich habe in meiner Kindheit viel Zeit bei den Großeltern verbracht, denn die Eltern waren beruflich sehr eingespannt“, erinnert sich Daniel Oldag, heute Unternehmens- und Wirtschaftsberater, an seinen Großvater. Der Mann, der mit vielen Geschwistern in Wyhra aufgewachsen war, verbrachte den Großteil seines Lebens mit seiner Frau Christa in einem Häuschen in der Frohburger Webergasse. Sattler und Polsterer hatte er gelernt, bis zur Rente aber im Tagebau Borna-Ost als Vulkaniseur sein Brot verdient. Das handwerkliche Geschick setzte er um in seiner kleinen Werkstatt, in der die Zeit zu ruhen schien: Pyramiden, Nussknacker und Schwibbögen entstanden hier in großer Zahl. Aber er baute auch maßstabsgetreu das Frohnauer Hammerwerk und das Frohburger Schloss nach, fertigte ein Modell des einstigen Bubendorfer Kohleaufschlusses, restaurierte Holzspielzeuge.

„Ich muss immer was zu tun haben“, hatte er vor zweieinhalb Jahren gesagt, als ihn die LVZ an seiner Werkbank besuchte. Tätig zu sein war ihm nie Selbstzweck. Pyramiden schenkte er Frohburger Kindergärten, dem Partnerort Uetze, gab sie nach Prießnitz, Thräna, Eschefeld - und erhielt als Dankeschön selbst gemalte Bilder. Das machte ihn glücklich. Mehr als sechs Jahrzehnte sang er mit Gemischten Chor mit, der aus einem Männergesangsverein hervorging. Er nahm Anteil an dem, was in seiner Stadt passierte. Und er kümmerte sich um die Enkel, später die Urenkel Marlon und Lennart.

Als er nicht mehr so gut zu Fuß war, setzte er sich in sein Elektromobil, besuchte einen alte Kollegen in Frauendorf, machte einen Abstecher an den Pahnaer See. „Wir haben manchmal gesagt: Mensch, Opa...!“, sagt Daniel Oldag, aber der habe nur gelacht und Bedenken weggewischt. Beinahe hätte er mit seiner Christa 2017 den 70. Hochzeitstag, die Gnadenhochzeit, feiern können, doch sie starb kurz vor diesem besonderen Jubiläum. Den Verlust konnte Herbert nicht verwinden. Er wirkte plötzlich angegriffen, zog aus seinem Häuschen um auf den Harzberg ins betreute Wohnen. „Hier war er noch einmal der Hahn im Korb“, so der Enkel. Enkelin Doreen, längst in Weimar zu Hause, hielt ebenso engen Kontakt.

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist Herbert Rohland eingeschlafen. Die Trauerfeier findet am 23. März , 14 Uhr auf dem Frohburger Friedhof statt.

Von Ekkehard Schulreich