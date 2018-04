Hiensch erschüttert über Bauschäden an Töpfermuseum und Sammlungen

frohburg/Kohren-Sahlis. „Erschüttert“ zeigte sich der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) im Stadtrat angesichts des schlechten Bauzustandes des Töpfermuseums in Kohren-Sahlis und mehr noch der Hofmannschen Sammlungen.

Erheblicher Sanierungsstau

Bei einem kürzlichen Ortstermin mit Mitarbeitern der Verwaltung und Museumschefin Corinne Schulze habe er feststellen müssen, dass beide Gebäude einen erheblichen Sanierungsstau aufwiesen. Der müsse zumindest mittelfristig aufgelöst werden; allerdings fehle ihm aktuell die Fantasie, wie diese Arbeiten finanziert werden könnten. Bestimmt müsse man in die Substanz mehrere Hunderttausend Euro investieren.

Nässeschäden am Töpfermuseum

Das historische Gebäude der Sammlungen sehe von der Marktseite her ganz gut aus, doch sei das Fachwerk erheblich angegriffen. Die Schäden würden auf der Rückseite umso deutlicher. Und auch die Front werde in den nächsten Wochen keinen erfreulichen Anblick mehr bieten, da der Efeu an der Fassade einfach gekappt worden sei.

Das Töpfermuseum weise Nässeschäden auf, und auch das Dach müsse erneuert werden. „Sicherlich müsste hier mal eine Analyse des gesamten Bauwerks gemacht werden“, so Hiensch. Der Erhalt beider Einrichtungen sei wichtig, doch wie die genannten Probleme „abgearbeitet und finanziert werden sollen, ist mir derzeit eigentlich ein Rätsel“.

Von es