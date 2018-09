Geithain

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten: Was im heimischen Garten oder auf der Streuobstwiese hinter dem Bauernhof reift, verwandeln Heike und Mario Kleine von der Kelterei Frank Schauß in Säfte, aber auch in Weine. Jetzt, da die Früchte reifen und wegen des heißen, trockenen Sommers wohl früher als sonst von den Bäumen müssen, herrscht Konjunktur nicht nur in der Geithainer Mosterei, sondern auch in den übrigen vier Annahmestellen im Leipziger Umland und im sachsen-anhaltinischen Zeitz. In Körben, Kisten, Wannen liefern Kunden die Ernte, die das flüssige Obst zu schätzen wissen. Sie können aus drei Dutzend Saftsorten wählen.

Werte gewinnen wieder an Bedeutung

„Vielen Menschen ist wichtig zu wissen, was auf den Tisch kommt. Seit ein paar Jahren wird ein Umdenken spürbar. Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit werden wieder als Werte wahrgenommen“, sagt Heike Kleine. Gerade auch in Leipzig entwickele sich ein neues Kundenklientel von Jüngeren, die bewusst einkaufen und denen klar sei, dass der Preis der Discounter allein nicht der Maßstab sein könne. Andererseits fehle vielen die Achtung vor Lebensmitteln und der Arbeit dahinter. „Unsere Stammkunden, die Früchte bringen, sind trotzdem vor allem Rentner. Die kümmern sich. Wer einen Job hat, dem fehlt oft die Zeit dazu.“ Arbeit haben Kleines und ihre vier Mitarbeiter gerade in diesen Wochen und Monaten zur Genüge, auch wenn Heike Kleine konstatieren muss: Die Lohnmosterei ist ein Gewerbe, dem es immer schwerer fallen werde, sich wirtschaftlich zu behaupten.

Bei Schauß werden hauptsächlich Äpfel zu Saft Quelle: Jens Paul Taubert

Seit 1926 ein Familienbetrieb

Die Ingenieurin für Lebensmittel, Vizevorsitzende des Fruchtsaftverbandes Sachsen, weiß wovon sie spricht. Ihr Familienbetrieb schaut auf eine lange Tradition zurück. 1926 durch ihren Großvater Albert Schauß gegründet, wurde er 1946 in Seebenisch bei Markranstädt ansässig. Vater Frank Schauß übernahm 1968. Heike Kleine und ihr Mann Mario stiegen 1991 ein und führen den Betrieb seit 2013 allein. Seit sie 2002 die Mosterei Rudolph in Geithain übernahmen, produzieren sie ausschließlich dort. Eigene Aufkaufstellen gibt es in Geithain, Großbardau, Seebenisch und Zeitz; in Bad Lausick und Jesewitz kümmern sich Partner darum.

Die ersten Erdbeeren wurden im Juni gepflückt

„Wir verarbeiten nur Streu- und Gartenobst, nichts von der Plantage“, erzählt Kleine. Sauerkirschen, Erdbeeren und Johannisbeeren müsse man in Sachsen zukaufen, weil die Mengen nicht reichten. „Dieses Jahr war verrückt: Schon Anfang Juni wurden Sauerkirschen und Erdbeeren gebracht, und obwohl es so trocken ist, gab es mehr Kirschen und mehr Johannisbeeren als sonst.“ Auch was Äpfel und Birnen angehe, rechne sie mit mindestens einem durchschnittlichen, wenn nicht gar guten Jahr. Den besonderen Geschmack etwa des Apfelsafts mache seine Herkunft aus: „Da kommen viele, oft auch sehr alte Sorten zusammen. Und: Bei uns kostet der Chef vor der Abfüllung noch selbst.“

Kostproben zum LVZ-Wandertag

Das Gros der Säfte und Weine werden über die Aufkaufstellen vertrieben. Zudem setzt der Betrieb auf entstehende regionale Netzwerke wie etwa Marktschwärmer und einige kleine Geschäfte in Leipzig. Einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht das Hoffest am 29. September in Geithain, das durch den Fruchtsaftverband und das sächsische Landwirtschaftsministerium unterstützt wird. Wer vorher schon einmal kosten möchte – etwa auch den neu kreierten leichten Erdbeer-Perlwein, hat dazu Gelegenheit bei der 25. LVZ-Wanderung am 15. September. Dann ist die Mosterei Schauß beim abschließenden Wanderfest mit einem Stand vertreten – parallel auch zum Tag des Handwerks auf dem Leipziger Augustusplatz.

Von Ekkehard Schulreich