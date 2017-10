Hohe Wertungen für Tiere der Geithainer und Niedergräfenheiner Rassekaninchenzüchter

Niedergräfenhain/Geithain. Erfreulich hohe Wertungen erhielten die Tiere der zehnten Gemeinschaftsschau der Rassekaninchenzüchtervereine S 640 Niedergräfenhain und S 186 Geithain auf dem Gelände der Heros-Baumschule. Der Niedergräfenhainer Vereinschef Steffen Dietze und sein Sohn Sebastian sicherten sich mit ihren Großchinchillas den Kreisverbandsehrenpreis, den auch Jugendzüchter Jonas Kinne aus Schönau gewann.

„In Vorbereitung auf das Highlight in diesem Jahr, die Bundesschau im Dezember in Leipzig, sind wir mit den gezeigten Zuchterfolgen heute sehr zufrieden“, befand Dietze, der unter den 300 Tieren etliche Anwärter auf Meisterehren sah. Das Besucherinteresse sei, wie in den Vorjahren, überaus erfreulich.

In die Fußstapfen der erfolgreichsten Züchter will einmal der zwölfjährige Theo Hassa treten. Er ist zwar erst kürzlich in den Verein eingetreten, doch war er schon als Kind mit dem Großvater zu Schauen unterwegs. „Das Interesse hat sich entwickelt“, erklärt er wie ein Großer. „Ich habe mich dann im Internet nach einer Rasse umgesehen und mir die Roten Neuseeländer ausgesucht. Die Farbe finde ich toll, sie sind auch nicht so klein, da ist was dran.“ Seine Eltern haben einen Hasenstall gebaut, seine Häsin hat den ersten Wurf bekommen. Mit dem nötigen Quäntchen Glück ist er im nächsten Jahr selbst bei den Schauen vertreten. Auf einen der zahlreichen Pokale schielt er noch nicht, da bleibt er ganz bodenständig: „Hauptsache, es klappt erstmal mit dem Nachwuchs, dann sehen wir weiter.“



Von Gislinde Redepenning