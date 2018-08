Geithain

Am Dienstagabend befuhr gegen 20.30 Uhr der 34-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes die A 72 in Richtung Leipzig. Ungefähr vier Kilometer vor der Anschlussstelle Geithain kam der Mercedes bei Starkregen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. In der Folge schleuderte das Auto nach rechts und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie der rechten Schutzplanke, bevor es im Straßengraben hinter der Planke zum Stillstand kam.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 27.000 Euro.

Von LVZ