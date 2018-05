Geithain/Bad Lausick

Ein Verkaufswagen auf dem Geithainer Markt dient jetzt als Interim für den Döner-Imbiss, der Ende April ausbrannte. Während sich der Betreiber auf diese Weise zu behelfen wussten, sucht die Polizei weiter nach jenen, die das Feuer im Geschäft legten.

Dass es sich um Brandstiftung handelte, stellten Experten vor Ort noch am selben Tag fest (die LVZ berichtete). Die Ermittlungen liefen, bestätigte jetzt Michael Fengler von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig: „Zurzeit gibt es keine neuen Erkenntnisse.“

Ähnlich sei die Lage im Falle Bad Lausicks. Hier war ein Unbekannter in der Nacht zum 23. April in die mehr als 900 Jahre alte Kilianskirche eingedrungen. Er hatte den spätgotischen Schnitzaltar und die Kanzel beschädigt und eine brennende Kerze hoch oben im Turmgebälk abgestellt.

„Verbindungen zu den Sachverhalten aus Chemnitz werden aktuell unter anderem durch die Auswertungen der Spuren geprüft“, so Fengler. In Chemnitz hatte im selben Zeitraum ein pakistanischer Asylbewerber in zwei Kirchen randaliert, erhebliche Schäden verursacht und war nach seiner Festnahme in die Psychiatrie eingewiesen worden.

Von es