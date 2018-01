Immer wieder Feuer: Angst vor Brandstifter geht in Ossa um

Geithain/Ossa. Qualm und Flammen an der Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebes in Bruchheim riefen die Feuerwehr auf den Plan. Der Brand, der in der Nacht zum vergangenen Sonnabend einen noch nicht abzuschätzenden Schaden verursachte, ist nicht der erste, aber der folgenreichste einer ganzen Serie, der südlich von Geithain für Beunruhigung sorgt. „In den letzten Wochen gab es in und um Ossa mehrere solcher Vorfälle. Das macht mir Sorge. Wir müssen alle gemeinsam mehr Obacht geben“, sagte Geithains Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) vor dem Stadtrat. Die Polizei sei eingeschaltet, es werde ermittelt. Rudolphs Eindruck wird durch Andreas Große, den Narsdorfer Ortsvorsteher, gestützt: „Es gab mehrere Brände. Die können normalerweise nicht ohne Zutun Dritter entstehen.“

19. Januar 2018: Brand an der Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebes. Quelle: Feuerwehr

Dass der Brand der Bruchheimer Halle bewusst herbeigeführt wurde, davon muss Jörg Vollert nach dem, was er weiß, ausgehen. „Wir hatten die großen Tore des Gebäudes wegen des Sturms und gegen Niederschläge mit Strohballen gesichert. Die brannten in der Nacht zum Sonnabend“, sagt er. Zwar hätten die Einsatzkräfte die Flammen zügig eingedämmt. Doch mindestens ein Teil der 1500 Tonnen eingelagerten Weizens sei durch Löschwasser und Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Wäre die Halle, die außen beschädigt wurde, abgebrannt, hätte das auch mehrere Mähdrescher und andere teure Technik vernichtet. „Das geschah nicht, trotzdem ist die Schadenshöhe noch nicht absehbar“, sagt Vollert. Erheblich sei sie auch so zweifellos.

„Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist von Brandstiftung auszugehen. Technische Ursachen scheiden wohl aus“, sagt Maria Braunsdorf von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig. Zwar habe der Brandursachen-Ermittler seinen Bericht noch nicht abgeschlossen, doch es deute vieles auf Brandstiftung hin. Die Ermittlungen gestalteten sich schwierig, da während des Löscheinsatzes und der damit verbundenen Beräumung des Strohs Spuren zwangsläufig verwischt worden seien. Die Feuerwehren von Ossa, Rathendorf, Narsdorf und Geithain hatten den Brand gemeinsam gelöscht.

26. Oktober 2017: Müll brennt in einer alten Waschmaschine in der Gasse. Quelle: Feuerwehr

„Es entsteht der Eindruck, dass ein Brandstifter unterwegs ist. Beweisen können wir es nicht, und wir wollen niemandem etwas unterstellen, aber es ist schon sehr merkwürdig“, heißt es aus der Ossaer Wehrleitung. Anfang Januar habe es im seit Jahren leer stehenden Gebäude der alten Ossaer Bäckerei gebrannt. Anwohner hätten eine offene Tür und Brandstellen im Inneren bemerkt. Im Hegeholz habe offenkundig jemand versucht, einen Holzstapel anzuzünden. Im Dorf selbst habe ein PKW gebrannt. Außerdem waren in Abstand weniger Tage Koniferen, ein Gartenzaun, abgestellter Sperrmüll in Brand geraten. „Das ist schon dubios. Und es ist beängstigend“, so die Ossaer Feuerwehr-Kameraden. Die Polizei sei über diese Vorkommnisse informiert. „Wir haben die Hoffnung, dass die Polizei ein bisschen mehr Präsenz zeigt.“ Aufmerksamer als sonst zu sein, erwarte man aber auch von der Einwohnerschaft.

Brandserie in Ossa 17. September 2017: Brand einer Konifere in der Gasse 29. September 2017: Angekokelte Holzscheite werden entdeckt 29. September 2017: Fahrzeugbrand am Pfarrhaus. 26. Oktober 2017: Müll in einer alten Waschmaschine in der Gasse brennt. 8. Januar 2018: Brand im leer stehenden Gebäude der alten Ossaer Bäckerei. 12. Januar 2018: Ein Zaun in der Bungalowsiedlung brennt. 19. Januar 2018: Brand an der Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebes.

Von Ekkehard Schulreich