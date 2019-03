Frohburg

Mehrere Siedlungsteile im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Wyhratal (AZV), die noch nicht an die zentrale Kläranlage in Benndorf angeschlossen sind, kommen in diesem Jahr noch ans Netz. Das beschloss die Verbandsversammlung. Das betrifft etwa Grundstücke am einstigen Frauendorfer Bahnhof und das Lindenvorwerk in Linda, wobei hier die Bauarbeiten schon weitgehend erfolgten.

Kanalarbeiten sind in Kohren-Sahlis zudem im Bereich An der Scheibe/Gnandsteiner Straße/Rüdigsdorfer Straße geplant. Allerdings müssen die mit dem grundhaften Ausbau der Schulstraße, den der Landkreis plant, koordiniert werden. Eingeschlossen sind Leitungsarbeiten im Umfeld der Schule, die die Stadt Frohburg ins Auge gefasst hat.

Bau einer mehr als acht Kilometer langen Druckleitung von Narsdorf nach Terpitz

Größte Investition der nächsten drei Jahre ist der Bau einer mehr als acht Kilometer langen Druckleitung von Narsdorf nach Terpitz. In Terpitz schließt sie an den vorhandenen Kanal an, der zur Benndorfer Kläranlage führt. Die Gesamtkosten werden auf 1,9 Millionen Euro geschätzt. Bereits in diesem Jahr soll der Abschnitt von Terpitz bis nach Ossa gebaut werden.

Von Narsdorf nach Terpitz und dann bis zur Kläranlage Benndorf soll ein Kanal gebaut werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Er folgt dem von Obstbäumen gesäumten Wanderweg auf den Höhenrücken, der im Volksmund alte Heerstraße genannt wird. „Wir bauen den Kanal, weil die Kläranlage in Narsdorf völlig überlastet ist“, sagt AZV-Geschäftsführerin Jana Erler. Die Ablaufwerte zu erfüllen, falle schon heute schwer.

Sanierung der Narsdorfer Kläranlage wird teurer

Die Problematik wachse, wenn die Stadt Geithain das Wohngebiet Am alten Sandweg voranbringe. Die Sanierung der Narsdorfer Kläranlage würde deutlich teurer als der Bau des langen Kanals, so Erler. Deshalb habe man sich für ihn entschieden.

Der Kanal eröffne langfristig die Chance, mehrere Orte unterwegs später an das zentrale Entsorgungsnetz anzuschließen – aber erst dann, wenn der 15 Jahre währende Bestandsschutz auf Kleinkläranlagen ende. Dann könne man erwägen, Ossa, Niederpickenhain oder Wenigossa mit Hilfe von Stichleitungen anzubinden.

Zu den in diesem Jahr geplanten großen Investitionen des AZV zählt die Erneuerung eines Regenwasser-Kanals in Gnandstein. Quelle: Jens Paul Taubert

Zu den in diesem Jahr geplanten großen Investitionen zählen außerdem die Erneuerung eines Regenwasser-Kanals in Gnandstein im Bereich Neue Sorge und der Bau einer Dosieranlage in der Benndorfer Kläranlage, die die in die Wyhra geleitete Phosphat-Last verringern soll. Letztere kostet rund 65.000 Euro. Sie helfe aber nicht nur der Umwelt, so Erler, sondern refinanziere sich auch schnell, denn mit der Inbetriebnahme sinke die Abwasserabgabe, die der Verband wegen des Phosphats an den Freistaat zahlen müsse.

Von Ekkehard Schulreich