Frohburg/Hopfgarten

So schmeckt die Halbzeit, wenn die Spannung kurz nachlässt: hopfig, süffig, mit einer leichten Fruchtnote – jedenfalls bei Kräckers, die im Frohburger Ortsteil Hopfgarten seit zweieinhalb Jahren eine kleine Familienbrauerei betreiben. Pünktlich zum ersten WM-Spiel der deutschen Mannschaft war ihr Weltmeisterschaftsbier namens Halbzeitkracher dort, wo der Durst am Größten ist – bei den Fans.

Herztropfen gegen Schweden nötig

„Wir haben geliefert, die Mannschaft nicht“, sagt Oliver Kräcker mit Blick auf die enttäuschende Auftakt-Partie gegen Mexiko. „Und auch gegen die Schweden waren unsere Herztropfen angebracht, nicht nur in der Halbzeit, sondern vor allem in der Nachspielzeit“, ergänzt Senior Gerd Kräcker: „Das wird sich nun ändern. Jetzt beginnt der Durchmarsch. Wir wollen ins Finale, keine Frage.“ Das WM-Bier sei der passable Begleiter dahin – jedenfalls für die Fans in Hopfgarten und umliegenden Orten.

Kräckerbräu in Hopfgarten feiert Brauereifest: Grund: 500 Jahre Reinheitsgebot. Quelle: Andreas Döring

Zu jedem Tor gibt es einen Eierlikör

„Die Angestellten werden am Mittwoch beizeiten heimgeschickt. Dann bringt sowieso keiner mehr ein Auto zur Reparatur. Dann sind die Straßen wie leer gefegt“, sagt Oliver Kräcker mit Blick auf die Kfz-Werkstatt der Familie, Einkommensquelle Nummer eins. Das Brauen zählt für sie nur zu einer der schönsten Nebensachen der Welt. Dann sitzen Kräckers mit anderen aus dem Dorf wieder vor dem Bildschirm – 10, 15 Fußballverrückte: „Das geht reihum im Ort, und zu jedem Tor gibt es einen Eierlikör – selbst gemacht. Auch das ist Tradition.“

600 Flaschen WM-Bier

Die Tradition der Bierherstellung lag in Hopfgarten viele Jahrzehnte in der Verantwortung der Schlossbrauerei. Längst volkseigen und Betriebsteil der Colditzer, später Altenburger Brauerei, wurde in den DDR-Jahren hier Limonade abgefüllt. Als die Stadt Frohburg die verwaiste Brauerei loswerden wollte, griffen Kräckers zu – und verlegten nicht wie geplant ihre Werkstatt dorthin, sondern nahmen generationsübergreifend das Brauen wieder auf. Auf lediglich 600 Flaschen ist das WM-Bier (5,9 Prozent Alkohol) limitiert. Komme Deutschland ins Finale, werde es knapp, sagt Gerd Kräcker: „Neues anzusetzen schaffen wir nicht. Aber wir haben ja noch andere Sorten. Unser Festbier etwa passt dann auch hervorragend.“

Von Ekkehard Schulreich