Frohburg/Kohren-Sahlis

Montottone und Kohren-Sahlis: Seit zwei Jahrzehnten sind die Städtchen in Mittelitalien und Sachsen Partner. Eine Partnerschaft, die nicht nur auf beschriebenem Papier existiere, sondern die von vielen Menschen beider Orte - trotz sprachlicher Barrieren - getragen werde, sagt Manfred Schott, SPD-Stadtrat und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Städtepartnerschaft. „Einen Beitrag zur besseren Verständigung der Völker in Europa haben auch kleine Städte wie zum Beispiel unsere beiden geleistet.“

Festveranstaltung und Partnerschaftstreffen

Aus Anlass des Jubiläums gibt es am 5. Mai im Bürgerzentrum des Frohburger Rathauses eine Festveranstaltung, zu der Freunde aus Italien erwartet werden. Ein für alle Interessenten offenes Partnerschaftstreffen folgt an diesem Tag 15 Uhr auf den Pfarrhof in Kohren-Sahlis.

Nach einer zwei Jahre währenden Anbahnungszeit habe man 1998 die Partnerschaft klar gemacht, sagt Schott. „Seit dieser Zeit gab es viele Aktivitäten, Projekte und jährliche Begegnungen, die Vorurteile abgebaut und ein gegenseitiges Verstehen gefördert haben. Das ist eine große Bereicherung für die Bürgerinnen und Bürger beider Städte.“ Deshalb wolle man gemeinsam Rückschau halten und diese Partnerschaft würdig begehen. Vor einem Jahrzehnt war der Bestand dieses Vertrages noch einmal durch einen Zusatzartikel bekräftigt worden.

Pasta, Wein und ökumenischer Gottesdienst

Montottones Bürgermeister Gianni Carelli weilt mit einer Gruppe, zu der auch Pfarrer Don Olivio Mediori gehört, vom 4. bis 6. Mai im Kohrener Land. „Den ersten Abend bei uns verbringen sie im Kreise ihrer Freunde“, sagt Schott. Höhepunkte seien dann die Festveranstaltung in Frohburg und Fest im Pfarrhof. „Bei Gesprächen, einem Gläschen Wein und einem typisch italienischen Pasta-Gericht werden dort die Stunden schnell vergehen.“ Bei allen Veranstaltungen seien Übersetzer vor Ort, um sprachliche Hürden zu überwinden. Am Sonntag, 10 Uhr, folgt in der Kohrener Kirche St. Gangolf ein zweisprachiger ökumenischer Gottesdienst, gestaltet von Don Olivio Mediori und Pfarrer Matthias Ellinger. Danach macht sich die italienische Delegation auf den Heimweg ins das 1250 Kilometer entfernte Montottone.

Von Ekkehard Schulreich