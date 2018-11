Frohburg/Kohren-Sahlis

Die alte Dorfschule in Jahnshain, seit Jahren kaum genutzt, soll sich wandeln. Das Gebäude in der Mitte des Dorfes soll Keimzelle sein für den Aufbau eines Netzwerkes Multiples Haus im Kohrener Land.

Raum- und Nutzungskonzept wurde erstellt

Dafür machen sich seit Monaten der Bürgerverein JaLiMeu und Ortschaftsräte stark. Das Büro rb architekten erarbeitete im Auftrag des Landkreises Leipzig gemeinsam mit ihnen in Workshops, bei Ortsterminen und in Gesprächsrunden ein Raum- und Nutzungskonzept für Dorfschule.

NAchbarorte wurden mit einbezogen

Dabei wurden im Hinblick auf ein mögliches Netzwerk auch die Nachbarorte Rathendorf, Linda, Gnandstein und Kohren-Sahlis mit einbezogen. Die Projektergebnisse und die Wirtschaftlichkeitsprüfung werden am 27. November öffentlich vorgestellt. Die Abschlusspräsentation beginnt 18 Uhr im Haus der Begegnung am Markt in Kohren-Sahlis. Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr.

Von lvz