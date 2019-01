Frohburg/Jahnshain

Den 60. Geburtstag ihres Gerätehauses zu feiern, fiel den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Jahnshain 2016 im Traum nicht ein. Die Behausung hatte damals längst nicht nur jeden Charme verloren. Das Depot war nicht mehr als ein marodes Dach für das Einsatzfahrzeug. Heizung, Spinde, Abgas-Absaugung, Toilette – viermal Fehlanzeige.

Wenn im Frühjahr nun ein kleines Fest angesetzt wird, dann das der Wiedereinweihung nach einer Art Wiedergeburt. Denn das, woran die Truppe um Wehrleiter Jörg Stahl, Bastion im südlichsten Zipfel des Landkreises Leipzig, wurde in den vergangenen Monaten wahr: Die Stadt Frohburg investierte in die umfassende Sanierung des kleinen Gebäudes.

Nach der Wende blieb das Haus der Feuerwehr Jahnshain marode

„Wir sind sehr glücklich, dass das alles endlich möglich wurde“, sagt Stahl. „Nach der Wende gab es neue Technik, das war nötig. Später ging es um die persönliche Ausrüstung. Nur das Haus blieb auf der Strecke.“ Weil die Idee, in ein Nutzungskonzept für die alte Jahnshainer Schule die Feuerwehr zu integrieren, nicht aufging, entschloss sich Frohburg schon im ersten Jahr der Eingemeindung von Kohren-Sahlis, Geld in die Hand zu nehmen.

„Die Fertigstellung der Außenanlagen ist erst nach dem Winter möglich. Doch ich glaube kaum, dass sich jemand in der Jahnshainer Wehr Anfang 2018 vorstellen konnte, dass sich das Haus am Ende des Jahres so präsentieren würde“, so der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) in der Stadtratssitzung. Rund 100.000 Euro investierte die Kommune, die sich dabei zum Teil auf das Förderprogramm Brücken in die Zukunft stützte.

Dem pflichtet der Wehrleiter bei. „Alles, was in dieser Bauhülle möglich war, wurde gemacht. Ein Neubau hätte allen aktuellen DIN-Vorschriften entsprechen müssen. Das kam nicht in Frage und hätte die Stadt überfordert.“ Dennoch sei alles neu: Dach, Putz, Fußboden, Elektrik, Tor. Es gebe eine Heizung und endlich Spinde für die Einsatzbekleidung.

Aus besserem Schuppen mach Gerätehaus in Jahnshain

Ein kleiner Sanitäranbau ermöglicht es nicht nur, dass sich die Ehrenamtlichen nach einem Einsatz waschen können; es gibt – erstmals! – sogar Toiletten. Das Depot, ein besserer Schuppen, sei zu einem Gerätehaus geworden, das diesen Namen verdiene. Das sichere nicht nur die Einsatzbereitschaft, denn das 1999 angeschaffte sechssitzige Fahrzeug mit seinem Löschwasser-Tank müsse auch im Winter frostfrei stehen – was nun möglich sei, ohne mit Elektroheizern zu improvisieren.

„Vor allem motiviert uns das neue Haus, und vielleicht trägt es auch dazu bei, dass noch ein paar andere sehen: Es lohnt sich, sich einzubringen in die Feuerwehr“, sagt Stahl. Denn mit einem Dutzend Aktiven bewege man sich aktuell am unteren Limit. Deshalb setzt die Wehr auf neue Engagierte aus den eng miteinander verflochtenen Ortsteilen Jahnshain, Meusdorf und Linda. Sich von dem Geschaffenen zu überzeugen, dazu sei die Einweihung irgendwann im Frühjahr eine gute Gelegenheit: „Bis dahin ist auch der Schriftzug am Haus.“

Turbulenter Start für die Feuerwehr in 2019

Während das Jahr 2018 für die Jahnshainer Ehrenamtlichen eher ruhig verlief, waren sie kurz nach dem Jahresstart gefordert: In einer Jahnshainer Werkstatt brach am 3. Januar in einem Heizungsraum ein Feuer aus. Am selben Tag geschah ein vergleichbarer Brand im nahen Pflug. Hier allerdings zog die Rettungsleitstelle in Leipzig die Jahnshainer nicht hinzu. „Das verstehen wir nicht, denn wir haben 750 Liter Wasser an Bord“, so der Wehrleiter.

Über die Jahre seien die Wehren Kohren-Sahlis und Jahnshain parallel alarmiert worden, um die Kräfte zu bündeln. Dass die neue Leitstelle dieses Regime verändert habe, könne man im Südzipfel des Kreises nicht ganz nachvollziehen.

