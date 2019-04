Penig/Langenleuba-Oberhain

An der Grundschule Lagenleuba-Oberhain stellte die Stadt Penig jetzt provisorische Schilder auf, die die Geschwindigkeit auf der unmittelbar vorbei führenden Straße auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzen. Sie kommt damit einer schon lange geäußerten Forderung von Eltern nach, die Verkehrssituation im Bereich der Schule zu entschärfen. Die Schilder ergänzen die bereits vorhandenen Warnschilder, die auf den Schulweg verweisen.

„Damit haben wir einen jahrelanger Kampf gewonnen“, sagt Elternratsvorsitzender Klaus Michael. Allerdings sei das nur ein Teilerfolg angesichts des tödlichen Schulweg-Unfalls ein paar Kilometer entfernt an der alten B 175. Schulwege grundsätzlich sicherer zu machen, darauf drängten Oberhainer Eltern zuletzt beim „Sachsengespräch“ mit Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) in Frankenberg. Dort habe man Lösungsansätze umrissen, so der Elternsprecher: „Diesen Rest schaffen wir jetzt auch noch.“

Von es