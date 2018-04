Geithain

John Ulrich Sommer aus Georgetown/Kanada ist tot. Das Ehrenmitglied des Geithainer Heimatvereins und Mitautor der „Briefgeschichte(n)“, starb im Alter von 91 Jahren. „Wir verlieren mit ihm einen engagierten Mitarbeiter bei der Aufarbeitung der Stadt- und Schulgeschichte Geithains“, sagt Gottfried Senf vom Heimatverein.

Dank Sommer entstand Verbindung zur Enkelin Paul Guenthers

Als gebürtiger Geithainer habe Sommer nach 1990 einen wesentlichen Beitrag zur Geschichte der Paul-Guenther-Schule und zur Biografie des Schulstifters geleistet. „Ihm ist es zu verdanken, dass die Verbindung zur Enkelin Paul Guenthers aufgenommen werden konnte. Sie setzte die großzügige Stifter- und Spendentradition ihres Großvaters seit 1995 fort, obwohl ihr der unwürdige Umgang seitens Stadt und Schule mit dem Namen Paul Guenther während der DDR-Zeit bekannt war.“

Briefwechsel ist veröffentlicht

Sommers Interesse an der Geschichte seiner Heimatstadt und deren Schule nennt Senf „Ausdruck seiner vielseitigen Interessen und fundierten Kenntnissen zu historischen, politischen und philosophischen Problemen unserer Zeit“. Vieles davon werde in Sommers zahlreichen Briefen deutlich, die in den beiden Bänden „Briefgeschichte(n)“ der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Der Heimatverein werde John Sommer in Ehren gedenken.

Von es