Steinbach

Die Steinbacher Geschichte lässt sich auf 850 Jahre zurückverfolgen. So nahmen die Steinbacher diese Ersterwähnung ihres Ortes am Wochenende als Anlass, das Ereignis auf dem Rittergutsgelände gebührend zu feiern. Bernd Dietzschold vom Heimatverein kann sich erinnern, dass es bereits vor 25 Jahren ein Fest dieser Art, nämlich anlässlich des 825-jährigen Bestehens des Bad Lausicker Ortsteils, gab. Daran sollte jetzt angeknüpft werden.

Zur Galerie 850 Jahre ist der Bad Lausicker Ortsteil Steinbach dieses Jahr alt geworden – Grund genug für ein großes Fest

„Eigentlich feiern wir zwei Feste zugleich, dieses Mal haben wir das Kinderfest in den Veranstaltungsreigen mit einbezogen“, erzählt Dietzschold. Und so zog es am Sonnabendnachmittag Eltern, aber auch Großeltern ins Festzelt, wo die Kindergartenkinder auftraten. Mit Tanz, Gesang und Spiel verzauberten sie ihr Publikum, das den Auftritt mit Beifall belohnte. Doch nicht nur die Darbietungen mit den Kindern im Festzelt fanden bei Groß und Klein Anklang, auch die Spiele auf der Wiese gefielen den Jüngsten. So manches Kind brauchte eine ganze Weile, bis es ihm gelang auf den Stelzen einige Schritte vorwärts zu gehen. Andere wiederum probierten sich mit Ballspielen aus.

Das ganze Dorf packt mit an

Bernd Dietzschold: „Für die Dorfgemeinschaft ist es selbstverständlich, die Jüngeren in das Programm mit einzubeziehen. Um so ein Ereignis auf die Beine zu stellen, sind wir auf Unterstützung angewiesen. Neben der Stadt, die Geld zur Verfügung gestellt hat sowie technische Hilfe leistet, hat sich der Heimatverein mit der Ausgestaltung des Jubiläums eingebracht.“ Insbesondere die Dorfbewohner gestalteten das Fest mit, etwa indem sie Kuchen und Torten backen, Wimpel nähen und in ihre Vorgärten Figurengruppen aufstellen, so Dietzschold. Neben den Vereinen war auch die Feuerwehr mit von der Partie.

Feuerwehr präsentiert sich

Ortswehrleiter Lothar Kreischer sagt: „Wir unterstützen den Heimatverein bei der Ausgestaltung von Festen.“ Anlässlich des Jubiläums präsentierten die Brandschützer auch den umgebauten Anhänger, in dem sich eine Pumpe befindet, mit der sich im Ernstfall schnell eine Schlauchstrecke errichten lässt. Weil auch die Kinder ihren Spaß haben sollten, konnten die Jüngsten können den Umgang mit der Kübelspritze üben, bei der die Mädchen und Jungen ihre Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit unter Beweis stellen mussten.

Rundgang durchs Herrenhaus

Was wäre ein Jubiläum ohne Geschichte. Beim Rundgang durchs Herrenhaus wurde die Zeit der Altvorderen wieder lebendig, wie Dietzschold zu erzählen wusste. Besonders die Historie aus der jüngsten Vergangenheit konnten viele Ältere noch nachvollziehen, denn einige von ihnen sind im einstigen Herrenhaus zur Schule gegangen. Zu DDR Zeiten war hier die Polytechnische Oberschule untergebracht, die nicht nur die Steinbacher nutzten. Auch aus den umliegenden Orten sind hier die Kinder zur Schule gegangen. „Bis 1998 wurde das Objekt noch als Grundschule betrieben“, blätterte Bernd Dietzschold im Geschichtsbuch. Mittlerweile ist im Steinbacher Herrenhaus das Dorfgemeinschaftshaus untergebracht. Der Vereinsvorsitzende hofft, dass am und im historischen Objekt nun mit dem Ausbau und der Werterhaltung begonnen werden kann. „Für die Dorfbewohner wäre es ein schönes Geschenk, wenn für den Förderantrag ein positiver Bescheid käme.“

Von René Beuckert