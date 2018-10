Frohburg/Frankenhain

Sie sprühen vor Begeisterung – weil Sprühen Spaß macht: Mit Graffiti beschäftigen sich die Mädchen und Jungen, die den Frankenhainer Jugendclub besuchen, in diesem Monat. Gemeinsam mit Paul Schneider, der im Hort der Grundschule tätig ist, zimmerten sie zwei mobile Graffiti-Wände, die sie nun kreativ gestalten.

Begeisterte Sprayer (v. li.): Lucy, Tim, Lasse, Lena und Annika. Sie gestalten am Jugendclub in Frankenhain zwei mobile Wände. Quelle: Jens Paul Taubert

Etwas ganz anderes bietet der Treff, der im Frankenhainer Vereinshaus sein Domizil hat und der zum Verein Dorfgemeinschaft Frankenhain gehört, in der ersten Oktoberferien-Woche: einen DJ-Workshop. Der begann am Montag und mündet am Donnerstag in eine Diskothek für Zehn- bis 14-Jährige. Sie beginnt 18 Uhr. Es gibt alkoholfreie Cocktails.

Neues Projekt: „Nie wieder Fertiggerichte“

Im November folgt dann ein neues Projekt – programmatischer Titel „Nie wieder Fertiggerichte“. Der Jugendclub ist an jedem Donnerstag von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Einweihung der mobilen Graffiti-Wand in Frankenhain. Quelle: Jens Paul Taubert

Von es