Bad Lausick

Diana Schatz, die seit knapp zwei Jahren das Kinder-und Jugendhaus Bad Lausick leitet, verlässt die Arbeiterwohlfahrt zum 15. November. Darüber informiert Daniel Schippan, Geschäftsführer der AWO Mulde/Collm, auf LVZ-Nachfrage.

Ihr habe die Arbeit in Bad Lausick viel Spaß gemacht, sagte Schatz, aber: „Leider sind die Arbeitszeiten bis teils 19 Uhr schwer mit meinem Familienleben mit zwei kleinen Kindern, Haus und Garten zu vereinbaren.“ Mindestens zweimal in der Woche sei es ihr kaum möglich gewesen, eine Betreuung für die späten Nachmittag- und Abendstunden zu organisieren. Deshalb wechsele sie jetzt als Schulsozialarbeiterin an eine Bildungseinrichtung.

Jugendhaus Bad Lausick sucht neuen Leiter

„Bis Mitte November ist sie noch Ansprechpartnerin im Kinder- und Jugendhaus Bad Lausick. Wie wir die Übergangszeit gestalten, wird derzeit geklärt“, sagt der Geschäftsführer. Eine pädagogische Assistenzkraft und ein Mitarbeiter, der über das Jobcenter gefördert werde, deckten die dann eingeschränkten Öffnungszeiten ab, bis die Nachfolge geregelt sei. „Die Stelle der sozialpädagogischen Leitung Offene Kinder- und Jugendarbeit in Bad Lausick ist derzeit ausgeschrieben.“

Von Ekkehard Schulreich