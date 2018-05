Junge Streithelfer treffen sich in Belgershain

Geithain Volkssolidarität - Junge Streithelfer treffen sich in Belgershain Ein Streifhelfertreffen für Kinder aus dem Muldental veranstaltete die Volkssolidarität am Mittwoch im Belgershainer Schloss. Mit ihrem Projekt will sie dem zunehmenden Konfliktpotenzial begegnen.

An dieser Station kam es auf Teamarbeit an, damit der abwärts rollende Ball am Ende auch wirklich ins Ziel kommt. Quelle: Foto: Thomas Kube