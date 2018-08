Frohburg/Tautenhain

Nicht nur den Menschen setzt die Sommerglut zu: Kaninchen leiden ebenso, wenn die Temperaturen Rekorde brechen wie in diesen Wochen. Die 24. Landesjungtier-Ausstellung der Rassekaninchenzüchter, auf der am kommenden Wochenende nahe Tautenhain mehr als 1500 Tiere präsentiert werden, weiß mit diesen Erschwernissen umzugehen. „Wir haben das große Glück, dass unsere Ausstellungshalle über eine Klimatisierung verfügt“, sagt Michael Dathe, Vorsitzender des Rassekaninchenzüchtervereins Frankenhain, der die Schau im Auftrag des Kreisverbandes Borna/Geithain ausrichtet. Unterstützt wird der Verein dabei durch viele Züchter aus der Region und darüber hinaus. Die Qualität der Halle liegt in ihrer originären Nutzung: Hier lagern bei konstant kühler Temperatur ab Ende August bis in den März nächsten Jahres wieder Saatkartoffeln.

Kaninchen können Temperatur nur über Nase, Maul und Ohren austauschen

Ungeachtet der auf das Dach brennenden Sonne würden in der Halle wohlige 18 bis maximal 22 Grad Celsius herrschen, sagt Dathe: „Das ist angenehm für die Besucher, vor allem aber gut für die Tiere. Denn Kaninchen können nur über Nase, Maul und Ohren Wärme austauschen.“ Das Kunststück der Organisatoren und Züchter reduziere sich deshalb darauf, die Tiere, die aus ganz Sachsen, aber auch aus Thüringen und sogar aus Tschechiens Hauptstadt Prag angeliefert werden, unversehrt in die Halle zu bekommen. Deshalb wurde die Anlieferzeit am heutigen Mittwoch ausgedehnt: Sie beginnt bereits 7 Uhr und endet nach der größten Hitze 22 Uhr. Zudem wird die Schau am Sonntag deutlich verlängert: Erst 21 Uhr und nicht, wie üblich, schon nach dem Mittag schließen sich die Türen: „Damit ist sichergestellt, dass die Tiere nicht in der größten Hitze die Heimreise antreten müssen.“ Für die vielen ehrenamtlichen Organisatoren bedeute das einen erheblichen Mehraufwand, „aber es geht nicht anders“. Den Abbau der Schau verschiebe man auf Dienstag.

An die 1550 Kaninchen (fast) aller in Deutschland gezüchteten Rassen und Farbenschläge sind für die Schau, die im zwischen Frankenhain und Tautenhain gelegenen Ausstellungsareal stattfindet, gemeldet. „Das übertrifft unsere Erwartungen“, sagt Michael Dathe. Er freue sich, dass Bernd Graf, seit Juni Präsident des Zentralverbandes Deutscher Rassekaninchenzüchter, sein Kommen signalisiert habe. „Die Ausstellung ist ein wichtiger Gradmesser für die neue Saison und eine der größten ihrer Art in der Bundesrepublik“, sagt er. Deshalb erwarte man erneut viele hundert Besucher aus ganz Deutschland. 60 bis 70 Preisrichter werden die Tiere am Donnerstag begutachten. Es geht um Meistertitel in den einzelnen Rassen sowie um Sonderpreise, etwa Auszeichnungen des sächsischen Landwirtschaftsministeriums.

Die Schau ist am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Es gibt ein gastronomisches Angebot.

Von Ekkehard Schulreich