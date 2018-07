Bad Lausick

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten in der S 11 in Bad Lausick geht der Kanalbau ab Dienstag in der Reichersdorfer Straße (S 49)weiter. Wie Ver- und Entsorger OEWA mitteilt, beginnen am Dienstag die abwasserseitige Erschließung und der Einbau neuer Trinkwasserleitungen. Der Bau der Kanalisation ist zugleich die letzte Erschließungsmaßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain (VVGG), dessen Betriebsführer die OEWA ist. Rund 600 000 Euro werden investiert.

Versorgungsverband betritt Neuland

In der Reichersdorfer Straße kommt ein Vakuumsystem zum Einsatz, womit der VVGG bei der Abwasserentsorgung in seinem Verbandsgebiet Neuland betritt.

„Es ist die letzte große Erschließungsmaßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept des Verbandes“, sagt Jörg Leupold, Projektleiter beim Betriebsführer OEWA und zuständig für diese Maßnahme. Die Einwohner seien Mitte Mai bereits über das Vorhaben informiert worden. Die andernorts schon häufig gebaute Vakuumentwässerung hatte sich bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung als kostengünstigste Variante herauskristallisiert. Und aufgrund der topografischen Gegebenheiten auch als die am besten geeignete.

Unterirdischer Sammeltank wird eingebaut

Vom Prinzip her wird in diesem Vakuumsystem ein Unterdruck erzeugt, erklärt Leupold die angewandte Technologie. Das häusliche Schmutzwasser gelangt in einen Hausanschlussschacht an der Grundstücksgrenze, den jedes Haus benötigt. Die Kosten dafür trägt der Eigentümer. Von hier aus wird das Schmutzwasser angesaugt und mit Luftdruck zum tiefsten Punkt des Systems geschickt, dem Sammeltank am Ende der Vakuumentwässerung.

Der Sammeltank wird unterirdisch auf einer Wiese an der Alten Buchheimer Straße eingebaut. Ist das Schmutzwasser der angeschlossenen Grundstücke dort angekommen, wird es in die Kanalisation von Bad Lausick gepumpt und letztlich auf der kommunalen Kläranlage des Ortes gereinigt.

„Die Hausanschlussschächte werden mit einer Warnfunktion ausgerüstet und sind dann in unser Überwachungssystem eingebunden“, erläutert Jörg Leupold. „Sollte es hier eine Störung geben, werden die Kollegen per SMS informiert und erhalten die Nachricht auch in der Bereitschaft direkt auf ihr Smartphone.“

Bau voraussichtlich bis Anfang 2019

Das Vakuumsystem entsteht nicht nur in der Reichersdorfer Straße, sondern auch im Teichweg, im Finkenweg und in der Alten Buchheimer Straße. Sämtliche Grundstücke verfügen bisher noch über dezentrale Abwasserlösungen, also mechanische Kleinkläranlagen oder Sammelgruben, die nun abgelöst werden.

Gebaut wird voraussichtlich bis Anfang 2019. Die Firma Erdmann aus Mügeln hatte sich in der öffentlichen Ausschreibung durchgesetzt und den Auftrag erhalten. Ist das Vakuumsystem fertig und funktionstüchtig, werden die Grundstückseigentümer aufgefordert, ihre privaten dezentralen Entsorgungsanlagen außer Betrieb zu nehmen.

Die Baumaßnahme hatte sich verzögert, weil erst die Arbeiten an der Staatsstraße 11/Bundesstraße 176 in Bad Lausick abgeschlossen sein mussten, bevor die Reichersdorfer Straße gesperrt werden kann. Es musste vor allem eine geeignete Umleitungsstrecke für den öffentlichen Personennahverkehr gefunden werden. Das sei nun geschehen, teilt die OEWA mit, so dass die Maßnahme beginnen könne.

Das Landratsamt datiert die Vollsperrung der Staatsstraße 49 zunächst bis zum 30. Oktober dieses Jahres. Die offiziell ausgewiesene Umleitung führt über die Bundesstraße 176 und Colditz.

Von André Neumann