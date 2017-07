Kaninchen-Virus stoppt Landesjungtierschau in Tautenhain

Frohburg/Tautenhain. Absagen muss der Landesverband der sächsischen Rassekaninchenzüchter seine Landesjungtierschau, die am 5. und 6. August in Tautenhain stattfinden sollte. Grund ist eine besonders aggressive Variante des Virus‘ RHD. „Zur Zeit ist ein gehäuftes Auftreten der Erkrankung im gesamten Bundesgebiet und auch in Sachsen zu verzeichnen“, sagt Dr. Frank Scholz, der Tierschutzbeauftragte des Landesverbandes. Das Virus habe im Freistaat bereits zahlreiche Kaninchen getötet. Deshalb, erklärt Michael Dathe, Frankenhainer Züchter und Ausstellungsleiter der seit 2001 in Tautenhain etablierten Schau, hätten Züchter aus vielen Teilen Sachsens absagen müssen. „Die Tiergesundheit geht über alles. Wir befinden uns aktuell in einer schwierigen Situation und als Veranstalter in einer besonderen Verantwortung.“

In Anbetracht der Situation sei es nicht angebracht zu riskieren, dass sich die Seuche über eine große Ausstellung weiter ausbreite. In Abstimmung mit dem Landesverband, mit Tierärzten und Veterinärbehörden habe man sich deshalb schweren Herzens entschlossen, die Tautenhainer Schau abzusagen. „Wir bitten um Verständnis und bedanken uns schon jetzt bei allen Ausstellern für ihre Meldung und das damit entgegengebrachte Vertrauen. Über die finanzielle Rückabwicklung werden wir in Kürze gesondert informieren“, heißt es in einer Stellungnahme des Verbandes.

„Wir haben natürlich eine Menge Zeit, Kraft und Geld in die Vorbereitungen investiert“, sagt Dathe. Doch eine andere Entscheidung habe man gar nicht treffen können. Seit 50 Jahren züchte er selbst Kaninchen: „Eine solche extreme Seuche aber habe ich nicht erlebt.“ Andererseits warne er vor Panik. Zum Glück stehe jetzt ein wirksamer Impfstoff wieder zur Verfügung, so dass die Bestände immunisiert werden könnten. Er gehe davon aus, dass die Ausbreitung der im Volksmund China-Seuche genannten Erkrankung der Kaninchen gestoppt werden könne. Zwar seien die Schäden, die Züchter erlitten, zum Teil erheblich und schmerzhaft; die Kaninchenzucht insgesamt, die in Sachsen eine lange Tradition und viele Erfolge habe, stehe wegen des Virus‘ aber nicht in Frage.

Von Ekkehard Schulreich