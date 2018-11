Geithain

Besser konnte das seemännische Ablegen in die 32. Karnevalssaison für die Mitglieder des Geithainer Carneval Clubs (GCC) kaum laufen. Traf schon der symbolische Stapellauf am Vormittag des 11.11. den Nerv des Publikums, ging es vor allem bei den beiden Abendveranstaltungen im November hoch her. Kein Wunder, heißt das Motto doch „Aloha he – der GCC auf hoher See“.

Da brillierten die Akteure aller Tanzgarden – von den Jüngsten bis zu den Kirschbuben –, wurde in Sketchen umgesetzt, was Kapitänin Kathrin Hendriock, die sich erstmals als Büttenrednerin versuchte, angekündigt hatte: „Trotz des Schlingerkurses, den gegenwärtig das MS Deutschland vollführt, wollen wir Karnevalisten versuchen, dem Publikum mit Humor und Spaß den Alltags-Ärger vergessen zu lassen.“ Und sowohl Ohren wie Augen der Gäste der gut besuchten Veranstaltungen wurde viel geboten: Erinnerungen an die Muppet-Show kamen auf, als zwei Rentnerinnen über das Fernsehprogramm herzogen.

Prinzessin Isabel I. und Prinz Daniel I. begrüßten die Gäste. Quelle: Klaus Seidel

Buntes Programm mit offenem Ausgang

Gespannt dürfen die Faschingsfreunde schon jetzt sein, wie im März die Kreuzfahrt jenes Ehepaares verläuft, die sie diesmal im Reisebüro buchten – sehr zum Ärger des Gatten, der gern mal ohne Frau und Kinder relaxt hätte. Da konnte der Werdegang einer verdächtig großen Urinprobe im Arztzimmer ebenso verfolgt werden wie ein krasser ehelicher Disput am Frühstückstisch oder das tolle Lied von zehn Geithainer Witwen, die so gar nicht traurig auf die Geschehnisse blickten. Den Schlusspunkt setzten Piraten auf der Suche nach neuen Crewmitgliedern. Und auch ihr weiterer Werdegang – ob mit oder ohne Gummiboot – sollte zum Wiederkommen anregen.

Die rote Garde des GCC brillierte an den drei Eröffnungsveranstaltungen. Quelle: Klaus Seidel

Vier weitere Faschingsveranstaltungen geplant

„Wir freuen uns riesig, wie das Publikum mitging, die Leistungen honorierte. Das spornt alle im Verein an, da macht’s uns doppelt Spaß“, sagte GCC-Präsident Jan Seitz. Dabei war das erst der Vorgeschmack auf die Ereignisse, die die Faschingsfreunde aus Geithain und Umgebung im zweiten Teil der Saison erwarten, wenn das Kreuzfahrtschiff „Geithain“ dann auf hoher See in Inselgefilden tourt. Die eingefleischten Besucher wissen: Dann gibt es ein völlig neues Programm, an dem schon jetzt fieberhaft gearbeitet wird.

An den Weiberfasching am 28. Februar (bereits ausverkauft) schließen sich am 2. März ein Kinderfasching (14 Uhr) und eine Abendveranstaltung (19.33 Uhr) sowie tags darauf der Seniorenfasching (15 Uhr) an – alles wie immer im Geithainer Bürgerhaus. Karten für die Abendveranstaltung können unter der Telefonnummer 034341/44080 bei Martina Weise bestellt werden. Die Tickets für Kinder- und Seniorenfasching sind im Bürgerbüro der Stadtverwaltung zu haben.

Von Thomas Lang