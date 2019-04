Frohburg/Hopfgarten/Greifenhain

Die Baugenehmigung für die Umnutzung des ehemaligen Depots der Hopfgartener Feuerwehr liege vor, sagte der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Das kleine Gebäude soll, um künftig durch die Dorfgemeinschaft genutzt werden zu können, einen Anbau mit Toiletten erhalten.

Bereits Anfang März hatte der Stadtrat beschlossen, über das Programm Vitale Ortskerne im ländlichen Raum Fördermittel für das auf 200.000 Euro veranschlagte Vorhaben zu beantragen. An Eigenmittel stellt die Kommune selbst maximal 50.000 Euro bereit, je zur Hälfte in den Jahren 2019 und 2020.

Hopfgarten und Greifenhain bekommen kein Geld

„Wie nun bekannt wurde, entfallen auf die Stadt in diesem Jahr keine Fördermittel aus diesem Programm“, musste Hiensch nun Wasser in den Wein gießen. Die Stadt könne für 2020 einen neuen Antrag stellen. Auch wenn die Förderung versagt werde, empfiehlt die Verwaltung, wie geplant die Gelder in den Etat aufzunehmen, „um beim nächsten Förderantrag die Mittel im Haushalt bereit zu haben“. Das bedeute jedoch nicht, dass das Vorhaben „tatsächlich in den Folgejahren umgesetzt wird“.

Das Feuerwehrhaus in Hopfgarten soll Dorfzentrum werden. Quelle: privat

Aus demselben Topf hoffte Frohburg ein dringendes Greifenhainer Vorhaben speisen zu können: die Erneuerung der Heizung und der Beleuchtung im Gemeindezentrum Greifenhain – Kosten 300.000 Euro, davon 75.000 Euro Eigenmittel, ursprünglich aufgeteilt auf die Jahre 2019 und 2020. „In der derzeitigen Situation können wir nur hoffen, dass die vorhandenen Anlagen ohne größeren Instandsetzungsbedarf weiter durchhalten“, so der Bürgermeister.

Das Problem der umzureichenden Regulierung der Heizung – was zu höherem Energieverbrauch führt – könne vorerst nicht gelöst werden. „Wir müssen jetzt nachdenken, wie wir weiter vorgehen.“ Eventuell sei es möglich, unaufschiebbare Teilleistungen vorzuziehen.

Von Ekkehard Schulreich