Bad Lausick/Buchheim

Buchheim und Bad Lausick sind kaum mehr als einen Kilometer voneinander entfernt, doch dieser Kilometer hat es in sich: Wer ihn per Fahrrad auf der Staatsstraße 11 überwinden will, lebt gefährlich. Dass hier ein Rad- und Gehweg fortgesetzt werden muss, der aktuell am Buchheimer Dorfausgang abrupt endet, steht für den Buchheimer Ortschaftsrat außer Frage. Seit mehr als einem Jahrzehnt kämpft das Gremium darum. Der Rat muss sich weiter gedulden, denn der Radweg an der Bundesstraße 176 nach Ballendorf soll vorher gebaut werden.

Ortschaftsrat verärgert

„Ich fühle mich regelrecht verarscht, wenn unsere Vorstellungen so ignoriert werden“, drückt sich Joachim Kraus schnörkellos aus, wenn er auf das Radweg-Drama zu sprechen kommt. Seit Jahren im Buchheimer Ortschaftsrat engagiert, hat er die Nase gestrichen voll. Er gönne den Ballendorfern eine sichere Anbindung nach Bad Lausick. „Es kann aber nicht sein, dass wir immer nur anmahnen und nichts damit erreichen. Das können wir keinem unserer Bürger erklären. Dann hat es doch keinen Sinn, weiter im Ortschaftsrat mitzuarbeiten.“ Eine ernüchternde Erkenntnis in einem Jahr, in dem nicht nur dieses Gremium, sondern auch der Bad Lausicker Stadtrat neu gewählt wird.

Das Maß voll war für Kraus, als Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) informierte, die Stadt werde sich zuerst auf die Radweg-Vorplanung für Ballendorf konzentrieren. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hatte für nur ein Vorhaben plädiert. Um das schleppende Verfahren hinsichtlich der drei Radweg-Projekte in Ballendorf, Buchheim und Ebersbach voranzubringen, sei Bad Lausick bereit, die Landesbehörde planerisch zu unterstützen.

Stadtrat: Fahrradweg nach Ballendorf hat Vorrang

Von einem ärgerlichen Rückzieher des Landesamtes spricht deshalb Udo Goerke, CDU-Fraktionschef im Stadtrat. „Wenn wir aber erst mal nur den wichtigsten Weg planen sollen, dann ist das der nach Ballendorf.“ Parallel dazu sollte die Kommune, so habe er sich mit dem Bürgermeister verständigt, den Buchheimer Wegebau vorbereiten - etwa mit betroffenen Eigentümern Varianten des Verlaufs prüfen. „Das wäre das Erste, was wir angehen müssten“, so Goerke: „Danach können wir Druck machen, damit die Finanzierung erfolgt.“

Wer mit dem Rad nach Buchheim will, muss sich hüten. Quelle: Jens Paul Taubert

„Die Festlegung von Prioritäten für Radwegbau liegt bei einzelnen Kommunen. Auch mit dem neuen Landes-Doppelhaushalt werden Fördermittel für den Radwegeausbau eingeplant“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Svend-Gunnar Kirmse, bei dem Joachim Kraus direkt um Unterstützung warb. Leider seien diese Mittel in den vergangenen Jahren nicht im angebotenen Maße in Anspruch genommen worden. Gründe dafür liegen unter anderem auch in nicht im ausreichenden Maße vorhandenen Planungskapazitäten. „Ich bin mit dem Bürgermeister im Kontakt, damit nach Klärung der Möglichkeiten für den Wegeverlauf in Buchheim zügig Fördermittel für eine Vorplanung bereitgestellt werden.“

Ortschaftsrat bringt Kritik an

Den Zuspruch hört Joachim Kraus wohl; mit den Wirkungsmöglichkeiten, die der Buchheimer Ortschaftsrat hat, bleibt er dennoch unzufrieden. Man diskutiere immer wieder dieselben Probleme, ohne voranzukommen. „Wir sind der einzige Bad Lausicker Ortsteil ohne ein Dorfgemeinschaftshaus“, sagt er. Die verkommenen Flächen des privaten Thalmann’schen Gutes seien ein Ärgernis. Und jetzt, wo die Telekom in schnelles Internet investiert habe, profitiere allenfalls das halbe Dorf davon. „Die Menschen in der anderen Hälfte gucken in die Röhre“, sagt Kraus. All diese Missstände trügen nicht dazu bei, das Vertrauen in gewählte Institutionen wie den Ortschaftsrat zu stärken, geschweige denn Mitstreiter zu begeistern.

Von Ekkehard Schulreich