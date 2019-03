Penig/Langenleuba-Oberhain

Bei einem Unfall ist am Dienstag ein elfjähriges Mädchen im Peniger Ortsteil Langenleube-Oberhain schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 11-Jährige am frühen Nachmittag an einer Haltestelle auf der B 175 im Bereich des Abzweigs nach Elsdorf beziehungsweise Langenleuba-Oberhain aus einem Bus ausgestiegen. Anschließend soll das Kind hinter dem Bus entlang gelaufen sein und habe die Straßenseite wechseln wollen.

Rettungshubschrauber fliegt Kind in die Kinik

Dabei sei die Schülerin auf der Gegenfahrbahn von einem in Richtung Penig fahrenden Pkw Peugeot erfasst worden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde das Kind nach der Erstversorgung an der Unfallstelle schließlich in ein Krankenhaus geflogen.

Auch der Fahrer (21) des Peugeot wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Zum unfallbedingten Sachschaden liegen derzeit noch keine Angaben vor.

B 175 musste voll gesperrt werden

Die B 175 musste zwischen den Ortslagen Obergräfenhain und Penig voll gesperrt werden.

Von LVZ