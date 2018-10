Chemnitz/Bad Lausick

Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus: So lautet das Urteil des Landgerichts Chemnitz gegen einen 24 Jahre alten Mann aus Pakistan. Die 4. Strafkammer kam am Dienstag zu der Überzeugung, dass der Mann im April gewaltsam in die Bad Lausicker Kilianskirche und in zwei Kirchen in Chemnitz eindrang und in erheblichem Umfang Kircheninventar beschädigte.

Im April zerstörte ein Mann viele Gegenstände in der mehr als 900 Jahre alten Bad Lausicker Kirche. Der spätgotische Schnitzaltar wurde beschädigt, der Altarraum verwüstet.

Nach Angaben von Gerichtssprecherin Marika Lang sahen der Vorsitzende Richter Jürgen Zöllner, der das Verfahren leitete, und seine Kammer seine Schuld als erwiesen an. Außerdem wurden ihm Hausfriedensbruch, Angriffe auf einen Kirchenmusiker und auf Polizisten zur Last gelegt. Allein in Bad Lausick belief sich der Schaden – an dem spätgotischen Schnitzaltar und der Kanzel – auf mehrere Tausend Euro. Der Pakistani, der als Asylbewerber nach Deutschland kam, sei an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt.

Pakistani wird in Psychiatrie eingewiesen

„Es handelt sich um ein reines Sicherungsverfahren“, erklärte Lang gegenüber der LVZ. Zivilrechtliche und Schadenersatz-Ansprüche der Kirchgemeinden seien nicht Gegenstand dieses Strafprozesses gewesen. Wie lange der Pakistani, der vor Gericht in Handschellen und Fußfesseln erschien, in der Psychiatrie bleibe, sei nicht festgelegt worden. Diese Frist hänge ab vom Erfolg der medizinischen Behandlung. „Es wird in Abständen kontrolliert, ob von ihm dann noch eine Gefahr ausgeht.“

Die Kirche in Bad Lausick wurde bei dem Angriff schwer beschädigt. Quelle: Jens Paul Taubert

Altar und Reliquien in Bad Lausick beschädigt

Der aus Pakistan stammende Asylbewerber war im April während einer nächtlichen Aktion in des Gotteshaus eingestiegen. Hier beschädigte er nicht nur den spätgotischen Altar und riss religiöse Reliquien heraus, sondern er begab sich mit einer brennenden Altarkerze bis auf den hölzernen Dachboden. Obwohl die Kirche von einem Feuer verschont blieb, waren die Schäden immens.

In der Auftaktverhandlung zum Prozess vor zwei Wochen räumte der 24-Jährige zwei Angriffe auf evangelische Kirchen in Chemnitz ein. Die Attacke auf die Bad Lausicker Stadtkirche St. Kilian, der nach einem vergleichbaren Muster erfolgte, wies er zurück.

Von Ekkehard Schulreich