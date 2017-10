Kirchspiel Geithainer Land sieht Luther religiös und weltlich zugleich

Das, was Martin Luther mit seinem Thesenanschlag auslöste, einen Sturm zu nennen, ist treffend. Sturm im meteorologischen Sinn machte dem Reformationsfest zu schaffen, das 500 Jahre später das Kirchspiel Geithainer Land in der Nikolaikirche ausrichtet und das am Reformationstag seinen Höhe- und Schlusspunkt erlebt.