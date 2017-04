Frohburg. Knuddlige Bewohner sind eingezogen in den Westflügel des Frohburger Schlosses. Ab 1. Mai empfangen sie Besuch und lassen ohne Zweifel die Herzen Jüngerer wie Älterer ein bisschen schneller schlagen: „Im Schloss, da sind die Bären los“ heißt die neue Sonderschau, die dann bis Ende Oktober zu sehen ist. 140 Teddys umspannen ein halbes Jahrhundert, zeigen Spielgefährten und Tröster der Kriegsgeneration und womit in den DDR-Jahrzehnten gekuschelt wurde. Wobei gekuschelt allein es nicht ganz trifft, denn die Schau wird unter anderem durch Gedrucktes ergänzt – durch romantische Teddy-Postkarten, Bummi-Bücher, Dia-Serien. Und einen Brief der Zeitschrift „Bummi“ an den Steppke namens Lutz, dessen abgedruckte rührende Teddy-Geschichte betreffend.

„Wir knüpfen an unsere Sonderausstellungen der vergangenen beiden Jahre an, die einen sehr guten Zuspruch fanden“, sagt Konstanze Jurzok, die das von der Stadt Frohburg getragene Museum leitet. Sie meint damit die Schauen über Mode in der DDR und die illustre Kollektion von Konsum-Plakaten. Drei der Konsum-Werbebilder stehen am Beginn der neuen Ausstellung, die am 1. Mai öffnet. Erneut griff das Museum auf die Unterstützung aufgeschlossener Frohburger zurück, die Leihgaben zur Verfügung stellten und so der Schau eine unverwechselbare Note geben. Auch weit über die Stadtgrenzen hinaus traf der Aufruf auf Resonanz. „Wir sind dafür sehr dankbar und freuen uns, zu einer interessanten und amüsanten Zeitreise einladen zu können.“

Das Museums-Team hat die Teddys zu Szenen arrangiert, dabei auch auf Dekorationen aus dem eigenen Fundus zurück gegriffen. Anregung dafür boten Bilder eines älteren Kalenders, die Ivonne Jahn-Pöhlmann zur Verfügung stellte. Und so trifft man im Schloss Teddys quasi in allen Lebenslagen. Teddys mit strohgefülltem Balg, sichtbar lädiert durch allzu intensive Zuneigung. Teddys, eingestrickt und damit zugleich Zeugen verblassten Zeitgeschmacks. Faustkleine Bären, wenig anschmiegsam aus Plaste. Das Maskottchen der Olympischen Spiele von Moskau 1980 steht neben dem der XX. Weltfestspiele der Jugend und Studenten von Berlin 1973. Selbst zum keramischen Kunstobjekt wurde der Teddy. Besucher, die sich in das Gästebuch eintragen wollen, finden am Kaffeetisch neben einem aufgeweckten Bären einen Platz, um sich niederzulassen. (Vom Verzehr des kleinen Napfkuchens wird allerdings abgeraten...)

Geöffnet ist das Museum Schloss Frohburg in der Florian-Geyer-Strasse 1 Dienstag bis Freitag von 8.30 bis 12 und 13 bis 16 Uhr sowie von Mai bis Oktober außerdem Samstag von 14 bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr.

www.museum-schloss-frohburg.de

Von Ekkehard Schulreich