Mehrere Monate gehen in der Regel ins Land, bevor man einen Bauantrag genehmigt bekommt. Und ohne Papierkrieg geht das Ganze schon mal gar nicht ab. Was für eine verlockende Vorstellung wäre es da, die nötigen Formalitäten einfach per E-Mail abzuwickeln, digital stets auf dem Laufenden zu sein, in welchem Stadium der Bearbeitung sich das Baubegehren gerade befindet und als krönenden Abschluss die Baugenehmigung auch noch digital übermittelt zu bekommen.

Die schöne neue Welt des digitalen Bauantrags will sich jetzt auch der Landkreis Leipzig erschließen. Gemeinsam mit weiteren Beteiligten hat man sich einem Ziel verschrieben: der digitalen Bauakte zum Durchbruch zu verhelfen. Sowohl für Bauherren, aber auch Architekten und Ämter würde die komplette elektronische Abwicklung eines Genehmigungsverfahrens in der Tat jede Menge Vorteile bringen. Der lästige Papierkrieg, teure Plan-Kopien und der aufwendige Postversand fielen weg. Auf die digitale Akte könnten zudem auch andere autorisierte Beteiligte zugreifen, so dass die Hefter nicht umständlich zwischen den Amtsstuben umherreisen müssen. Letztlich dürfte sich die Sache dadurch erheblich beschleunigen, was wiederum auch Geld spart. Denn die Baupreise haben sich in letzter Zeit bekanntlich nicht nach unten entwickelt.

Verwaltungen, die in dieser schnelllebigen Zeit nicht auf Digitalisierung setzen, geraten auf jeden Fall zunehmend in Erklärungsnot. Dass die Ergebnisse des sächsischen Pilotprojektes erst in zwei Jahren vorliegen sollen, ist vor diesem Hintergrund schwer nachzuvollziehen. Sachsen ist es seinen Bauherren schuldig, das virtuelle Amt schneller zum Erfolg zu führen. Beispiele gibt es bundesweit genug, an denen sich der Freistaat orientieren kann.