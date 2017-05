Kohren-Sahlis/Jahnshain. Wer an der Schmiede in Jahnshain auf den Bus wartet, muss nicht mehr im Regen stehen – und auch nicht mehr in einem unansehnlichen, mit Asbest verkleideten Gehäuse. Auf Initiative von Ortschaftsrats-Mitglied Philipp Plaschtokat hin fanden sich Mitglieder des Gremiums, der Feuerwehr Jahnshain und Aktive aus Jahnshain, Linda und Meusdorf zusammen, um an dessen Stelle eine attraktive kleine Wartehalle zu setzen.

Die Stadt Kohren-Sahlis stellte den Container, um das alte Häuschen fachgerecht zu entsorgen. Die Tischlerei Plaschtokat spendete das Holz, aus dem der Neubau an einem Mai-Sonnabend gezimmert wurde.

Ein Einsatz, der im Stadtrat von Kohren-Sahlis Anerkennung fand. Gundula Müller (FDP) äußerte sich sehr positiv über dieses bürgerschaftliche Engagement. Dem konnte sich Bürgermeister Siegmund Mohaupt (CDU) nur anschließen. Ein neues Typenhäuschen für die Haltestelle zu kaufen, wäre für die Stadt nicht möglich gewesen, den dafür hätte das Geld gefehlt. Erfreulich sei es deshalb, dass die Dorfgemeinschaft in Jahnshain sich selbst um eine Lösung bemüht habe, betonte das Stadtoberhaupt.

Von Ekkehard Schulreich