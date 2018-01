Kohren-Sahlis: Neue Physiotherapie nimmt Gestalt an

Frohburg/Kohren-Sahlis. Der Rohbau für den Neubau der Physiotherapie von Astrid Friedemann in Kohren-Sahlis steht. Froh über den Baufortschritt, konnte sie gemeinsam mit Chris Ebers, Geschäftsführer der Holzbau Leipziger Land GmbH & Co. KG, Richtfest feiern. Ebers stieg dem Haus in der Töpferstraße buchstäblich aufs Dach, um den Richtspruch zu sprechen. Inzwischen ist die Dachkonstruktion abgedichtet und winterfest. Der Innenausbau der Praxis kann in den nächsten Wochen beginnen.

„Seit sechzehn Jahren bin ich hier als selbstständige Physiotherapeutin tätig. Ich möchte mein Angebot erweitern und gleichzeitig die Bedingungen optimieren“, sagt Astrid Friedemann. Der Neubau, für den man lange und intensiv einen geeigneten Standort gesucht habe, sei genau darauf zugeschnitten. Sechs Behandlungsräume und zwei Sporträume finden Platz – und damit auch gerätegestützte Krankengymnastik und Kindersport.

Das Gebäude erhält einen barrierefreien Zugang. Auch der Platz für die Mitarbeiter wächst, denn die Physiotherapeutin möchte ihr Team erweitern. Die Eröffnung der Praxis am neuen Standort plant sie für Juni.

Von es