Kohren-Sahlis. Spenden sammeln für ein Feuerwehr-Auto – wo gibt es denn so was? In Kohren-Sahlis zum Beispiel: Hier tragen die Bürger seit Jahren schon Euro-Beträge zusammen, um die Stadt bei der Beschaffung eines dringend benötigten Löschfahrzeugs zu helfen. An die 20 000 Euro kamen inzwischen zusammen für eine Investition, die im Sinne der Daseinsvorsorge zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehört. Doch Kohren-Sahlis sieht sich seit Jahren außerstande, ein solches Fahrzeug auf dem üblichen Weg zu beschaffen. Deshalb freut sich Bürgermeister Siegmund Mohaupt (CDU) über das anhaltende bürgerschaftliche Engagement in dieser Sache: „Die Gestaltung unseres Spielplatzes am Montottoneplatz zeigt, was auf diese Weise möglich ist.“

Ein Löschfahrzeug zu beschaffen, sei allein durch Spenden-Unterstützung allerdings ein paar Nummern zu groß. Deshalb hätten sich Stadtwehrleitung und Kommune verständigt, die Gelder jetzt für den Ersatz eines Mannschaftstransporters zu verwenden. „Wir haben alle Spender angeschrieben und bitten sie um ihr Einverständnis“, so Mohaupt. Das Fahrzeug sei hier zweckmäßiger eingesetzt, denn es reiche gerade so aus, um einen gebrauchten Transporter für die Freiwillige Feuerwehr Kohren-Sahlis zu erwerben – jetzt und nicht irgendwann. Der große Tanker allerdings, für den man von Beginn an gespendet habe, lasse sich verlässlich nur über den Brandschutzbedarfsplan und mit ausreichender Förderung beschaffen.

„Unser T 4 ist Baujahr 1991, der hat 300 000 Kilometer auf der Uhr“, sagt Stadtwehrleiter Lutz Fichtner. Als die Kohrener das Auto einst von Markranstädt haben übernehmen können, sei es bereits alles andere als taufrisch gewesen. Es weiter zu reparieren, lohne aufgrund der Komplexität des Verschleißes kaum noch. „Das ist aber das Fahrzeug, das am meisten gebraucht wird – bei Einsätzen, aber auch für die Jugendfeuerwehr.“ In Absprache mit dem Landratsamt und der Stadt habe man sich nach Ersatz umgetan und einen VW T 5 gefunden, ebenfalls gebraucht, aber für die Kohrener Erfordernisse geeignet. 26 800 Euro soll dieses Fahrzeug kosten, in Gänze finanziert durch Spenden. Fichtner hofft, dass dieser Transporter ab März/April zur Verfügung steht.

Von Ekkehard Schulreich