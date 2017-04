Kohren-Sahlis. Die Rollerbahn in der Kohren-Sahliser Kindertagesstätte „Turmspatzen“ ist fertig: Bei der Einweihung haben Lara und Jonas das Band gehalten, Melina hat es durchgeschnitten. Die Mädchen und Jungen, die in der Einrichtung betreut werden, freuen sich sehr über diese neue Möglichkeit zum Spielen und Toben. Seit Ende März die Bauarbeiten begannen, verfolgten sie genau, was passierte – und fieberten deren Abschluss entgegen.

Möglich wurde die 5500 Euro teure Investition dank Spenden. „Mit Hilfe von vielen Familien und ortsansässigen Firmen konnte die benötigte Summe gesammelt werden“, sagt Randi Nickel, die die Einrichtung der Johanniter-Unfallhilfe leitet. „Roller oder Dreirad fahren ist eine der liebsten Tätigkeiten unserer Kinder. Die Förderung von Motorik und Bewegung ist dabei ein wichtiger konzeptioneller Schwerpunkt unseres Hauses.“ Allerdings sei die asphaltierte Fläche bisher zu klein gewesen. Immerhin werden in der Einrichtung aktuell 180 Kinder aus der Stadt Kohren-Sahlis und seinen Ortsteilen in Krippe, Kindergarten und Hort betreut. Die Idee, eine Rollerbahn zu bauen, entstand – und sie konnte mit der Unterstützung vieler jetzt umgesetzt werden.

Am Donnerstag wurde die neue, 70 Meter lange Piste mit einem kleinen Festakt offiziell freigegeben. Im Rahmen des Familien-Wandertages am 25. August haben alle Eltern die Möglichkeit, sie in Aktion zu erleben.

Von Ekkehard Schulreich