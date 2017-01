Kohren-Sahlis/Berlin. Nicht nur Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) hat am 12. Februar einen wichtigen Termin in Berlin. Auch Georg-Ludwig von Breitenbuch, sächsischer CDU-Landtagsabgeordneter aus Kohren-Sahlis, macht sich auf den Weg in die Hauptstadt, um im Bundestag zusammen mit 1259 weiteren Delegierten den nächsten Bundespräsidenten zu wählen. Und während sich Luedtke bereits für den Kandidaten Christoph Butterwegge, Kölner Politikwissenschaftler und Armutsforscher, entschieden hat, spricht sich von Breitenbuch klar für Frank-Walter Steinmeier (SPD) aus, den jetzigen Bundesaußenminister.

Für Breitenbuch ist es das zweite Mal, dass er der Bundesversammlung beiwohnt, schon 2012 war er dabei, verfolgte die Wahl von Joachim Gauck jedoch von der zweiten Reihe aus. „Jetzt bin ich von der CDU-Landtagsfraktion in geheimer Wahl als sächsisches Mitglied der Wahlversammlung nominiert worden, was ich als große Ehre empfinde“, sagt er. Bei der Wahl „seines“ Kandidaten lässt er sich von dem Motto leiten: „erst das Land, dann die Partei, dann die Person: eine alte und kluge Regel, die ich befolgen werde“, macht er deutlich. Denn in der jetzigen Situation sei ein Kandidat aus der Mitte heraus für Deutschland, aber auch für Europa ein richtiges Zeichen.

Der Delegierte hofft, dass der Bundespräsident Steinmeier, wenn er es denn wird, „die Verbindungen mit Deutschlands ausländischen Nachbarn und Partnern betont und pflegt, gleichzeitig nach innen Themen der Gemeinsamkeit und des Miteinanders aufgreift und eigene Akzente setzt“. Deutlich sei derzeit zu spüren, das Zeiten sich ändern, dass Veränderungen warten, die bewältig werden müssen. Für von Breitenbuch ist klar, was der künftige Inhaber des höchsten Amtes im Staate mitbringen muss: Mut, das Gespür für Aufmunterung, aber auch Leistungsbereitschaft und Niveau, bei gleichzeitiger Solidarität nach innen wie nach außen. All das traut er Steinmeier zu, ist aber auf die Amtszeit des „Neuen“ dennoch etwas neugierig.

Untergebracht ist von Breitenbuch wie alle anderen Mitglieder der Bundesversammlung im Hotel. Ein Rundgang durch Berlin steht für ihn klar auf der Tagesplanung, denn für ihn sei es immer spannend zu sehen, wie sich die Stadt, in der er zwei Jahre lang studiert hat, verändere. Der Landtagsabgeordnete ist vor allem gespannt, wem er im Bundestag über den Weg läuft, viele kenne er bereits, von daher sei es für ihn interessant, neue Bekanntschaften zu schließen.

Am 12. Februar gehen vier Kandidaten ins Rennen um den Posten des Bundespräsidenten, wobei zwei von ihnen kaum eine Chance haben dürften. Nominiert sind neben Steinmeier und Butterwegge auch Albrecht Glaser, stellvertretender AfD-Bundesvorsitzender, benannt von der Partei AfD, sowie Alexander Hold, Jurist und Fernsehdarsteller, nominiert von der Partei Freie Wähler.

Von Julia Tonne