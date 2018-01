Kohrener Feuerwehr hat Jubiläum im Blick

Frohburg/Kohren-Sahlis. 110 Jahre alt wird die Freiwillige Feuerwehr Kohren-Sahlis in diesem Jahr. Eine große Party wie seinerzeit zum Hundertjährigen plane man nicht, sagt Wehrleiter Lutz Fichtner. „Wir feiern dieses Mal eher intern, laden die Kameraden aus Großharthau ein“, sagt er. Es gehe um einen 100. Geburtstag, den Doppel-Geburtstag der beiden Rundhauber, die in Kohren-Sahlis und in Großharthau in der Fahrzeughalle stehen und die beide 1968 gebaut wurden.

Rundhauber-LKW von Mercedes-Benz haben nicht nur bei den Feuerwehr-Kameraden Kultstatus. Über diese Laster kam der Kontakt zwischen beiden Wehren vor Jahren überhaupt zustande. „Wir fahren aller zwei Jahre nach Großharthau zum Rundhauber-Treffen“, sagt Fichtner. Diesmal aber lade man die Freunde zum Doppel-Fünfzigsten ein.

Stattfinden wird die Veranstaltung am 10. Mai am Terpitzer Elisenhof, eine Rundfahrt durch das Kohrener Land inklusive. Zudem sind ein kleiner Festakt für die Unterstützer und Förderer der Wehr geplant und am Tag darauf ein Frühschoppen. Eingeladen haben die Kohrener auch die ehrenamtlichen Feuerwehrleute aus Leichingen nahe Ulm. Aus dem Partnerort wurde anno 2000 der Rundhauber geholt. Hatte er dort schon mehr als 800 Einsätze geleistet, bewährte sich die robuste Technik im Kohrener Land bis heute.

Fichtner: „Und selbst wenn das Fahrzeug eines Tages außer Dienst gestellt werden sollte, behalten wir es. Dann finden wir eine Ecke dafür.“

Von Ekkehard Schulreich