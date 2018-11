Frohburg/Kohren-Sahlis

Sportlich gehen die Kohrener Kulturfreunde in ihre 43. Karnevalssaison. Das wird nicht nur im Motto deutlich: „Die Kohrener Narren rufen Sport frei! - und ihr seid alle dabei“. Das manifestiert sich auch in einer öffentlichkeitswirksam vollzogenen Staffelstab-Übergabe, denn der Verein hat im Vorstand demonstrativ Platz gemacht für die nächst jüngere närrische Generation.

„Das ist ein Schritt, der mir auch persönlich sehr wichtig ist“, sagt Elke Henschel, die 17 Jahre lang die Geschicke der Kulturfreunde leitete, noch länger prägt – und weiter prägen will, nun aber in der zweiten Reihe. An ihre Stelle tritt Tobias Födisch. Ihm zur Seite steht als Stellvertreter Norman Winkler.

Neue Ideen für den Fasching der Kohrener Kulturfreunde

Das, was die Kohrener Faschings-Enthusiasten über Jahrzehnte aufbauten, fortführen, dabei aber neue Ideen entwickeln, neue Akzente setzen – den Weg dorthin sieht Henschel jetzt gebahnt. Der Martinsumzug am 11.11. sei etabliert und werde fortgesetzt, und auch am Karneval an drei Spielorten gebe es keine Abstriche.

Am Programm für die Vorstellungen werde bereits intensiv gearbeitet. Das sind die Termine: Saal des Oldtimervereins Kohren-Sahlis in Terpitz am 16. Februar, Jägerhaus Streitwald am 2. März, Seniorenfasching im Jägerhaus am 3. März, Lumpenball im Schützenhaus Frohburg am 9. März.

Von Ekkehard Schulreich