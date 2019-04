Frohburg/Kohren-Sahlis

Wenn Wolfgang Zumpe ab 13. April im Töpfermuseum Kohren-Sahlis Geschwämmeltes präsentiert, bescheidet er sich nicht mit den üblichen Vitrinen: Die besondere Keramik, die er zusammengetragen hat, wird er auch auf dem freigelegten Gebälk im Ausstellungsraum unter dem Dach platzieren – nicht nur, um mehr Raum zu haben, sondern auch, weil viele der Kännchen und Kannen, Schüsseln und Vorratsbehälter zu Zeiten ihres täglichen Gebrauchs Küchen und Stuben prägten.

Geschwämmelte Keramik hat ihren Ursprung im Schlesischen, in der Stadt Bunzlau, dem heute polnischen Boleslawice, aber auch in der Oberlausitz. Im Kohrener Land wurde diese Art des Dekors nicht gepflegt.

Im Kohrener Museum ist Sammlung geschwämmelten Gefäße zu sehen

Dass der 69-Jährige einen kleinen Teil seiner Sammlung gerade hier zeigt, wurzelt in der nicht zutreffenden Herkunft eines geschwämmelten Gefäßes, das Zumpe im Internet aufspürte. Kurt Feuerriegel, der Kunsttöpfer, der vor mehr als einem Jahrhundert dem traditionellen Handwerk im Kohrener Land neue Impulse gab, sollte der Urheber sein.

„Ich habe mich deshalb im Museum im Frohburger Schloss umgeschaut und auch in Kohren-Sahlis in den Töpfereien und im Töpfermuseum“, erzählt er. Eine Verbindung kam zustande, die nun in die bis zum 24. August zu sehende Ausstellung mündet.

Dass geschwämmelte Keramik Raum in seinem Leben einnimmt, ergab sich für Wolfgang Zumpe erst spät. Der gebürtige Zwickauer lernte Dampflokschlosser mit Abitur, studierte Jura, war Justitiar in volkseigenen Betrieben, praktizierte nach der Wende bis 2018 als Rechtsanwalt. Musik war für den Sohn des Leipziger Gewandhausdirektors Karl Zumpe keine Option.

Geschwämmelte Keramik aus der Sammlung Wolkfgang Zumpe zeigt das Töpfermuseum ab April. Quelle: privat

„Schon als Student begann ich Grafik und Bücher zu sammeln. Bei einer Haushalt-Auflösung kam ich allerdings zu spät. Es war nur noch eine Vase da, die ich für zwei Mark mitnahm“, erinnert er sich an den eher zufälligen Beginn des Sammelns von Geschwämmeltem vor vier Jahrzehnten.

Schwämmeltechnik gibt es seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Dank Flohmärkten wuchs der Umfang. Darüber hinaus befasste sich Zumpe mit der Technik, sagt aber klar: „Es gibt überall Spezialsammler. Zu denen zähle ich mich nicht.“ Und er übt sich beim Erwerb durchaus in Zurückhaltung. „Meine arme Frau muss das ja alles mitmachen. Aber inzwischen sammelt sie auch – Tortenplatten aus Keramik.“

Nachweisbar sei die Schwämmeltechnik, die auch heute zum Teil noch verwendet werde, seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sagt Wolfgang Zumpe. Mit in Form geschnittenen Schwämmen, genau genommen dem toten, gereinigten Fasergerüst des Elefantenohrschwammes aus südlichen Meeren, werden die Muster auf die Gefäße aufgebracht – ähnlich des Kartoffeldrucks auf Papier, nur filigraner.

Zum Teil sind auch Kunstschwämme gebräuchlich. Erst danach werden die Gefäße glasiert. Zumpes Sammlung, die er in Kohren-Sahlis zeigt, umfasst Bauerngeschirr, aber auch Keramik mit Anklängen des Jugendstils und des Art dècos. „Damit sich die Besucher orientieren können, hänge ich auch eine Karte auf, wo früher geschwämmelt wurde und wo es heute noch passiert.“

Wolfgang Zumpe sammelt illustrierte Bücher

Bei aller Begeisterung für dieses Metier sind Grafik und illustrierte Bücher doch die Hauptsammelfelder für Wolfgang Zumpe. Während seiner Zeit als Anwalt stellte er in der Kanzlei junge Grafiker vor. Als Mitglied des Leipziger Bibliophilen-Abends bereitet er schon jetzt eine kollektive Schau vor. "Liebe Leser" soll sie heißen und ab November 2020, zum 30. (Wieder-)Gründungsjubiläum des Vereins Anfang Januar 2021, im Haus des Buches in Leipzig Grafiken, Illustrationen, Plastiken und Gebrauchsgegenstände vereinen, die Lesende zeigen.

Eröffnet wird die Ausstellung im Töpfermuseum Kohren-Sahlis in Anwesenheit des Sammlers am 13. April, 15 Uhr.

Von Ekkehard Schulreich