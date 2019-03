Frohburg/Kohren-Sahlis

Nicht mehr der violette Trabant Kübel mit Klaus Sliwanski ist das „Führungsfahrzeug“ des Oldtimervereins Kohren-Sahlis: Reinhard Pohl, der jetzt zum Vorsitzenden des Vereins gewählt wurde, fährt einen blauen Skoda Kombi, Baujahr 1958.

Sliwanski (78) stellte nach 19 Jahren an der Spitze des Vereins aus Altersgründen die Funktion zur Verfügung. Mit Pohl (71) tritt ein Mann in seine großen Fußstapfen, der ebenfalls Gründungsmitglied ist und der schon größere Institutionen leitete: Er war erster Bürgermeister von Kohren-Sahlis nach der Wende und begleitete die Vereinsgründung damals auch aus dieser Warte.

Zur Galerie Der Oldtimerfreunde Kohren-Sahlis laden regelmäßig zum Treffen ein. Dabei werden immer wieder schöne Exemplare gezeigt.

Klaus Sliwanski blickte auf Vereinsgeschichte zurück

„Das hat einfach Spaß gemacht. Wir haben viel bewegt, und alle haben mitgezogen“, blickt Klaus Sliwanski zurück. Vor zwei Jahren hatte er sich noch einmal als Vorsitzender zur Verfügung gestellt, ausdrücklich aber unter der Maßgabe, die Arbeit im Vorstand neu zu strukturieren und einen Wechsel an der Spitze vorzubereiten.

Den richtigen Zeitpunkt zu finden, um kürzer zu treten, sei gar nicht einfach, wenn man mit ganzem Herzen dabei sei, räumt er unumwunden ein – aber: „Ich habe wahnsinnig viel Freizeit reingesteckt. Meine Frau hat das akzeptiert, dass zuerst der Verein kam und dann das Private.“ Er ziehe sich jetzt nicht ganz zurück, aber er gebe ein ordentliches Stück Verantwortung ab.

Blumen und Anerkennung für Klaus Sliwanski (Zweiter von links): die ADAC-Vorstandsmitglieder Steffen Dolina und Joachim Martin und Kohrens Ortsvorsteher Siegmund Mohaupt (von links). Quelle: Verein

Bau des Vereinshauses in Kohren kostete Kraft und Nerven

In seinen Rechenschaftsbericht schlug er noch einmal einen Bogen zu den Anfängen im April 2000. „Wenn wir unser Vereinshaus nicht gebaut hätten, wäre es ruhiger gewesen. Das hat ganz schön Kraft und Nerven gekostet.“ Vier Jahre haben die Mitglieder des Vereins, unterstützt durch Fördermittel und ABM-Kräfte, rangeklotzt, um aus der „denkmalgeschützten Ruine“ des einstigen Terpitzer Gasthofs ein Domizil zu machen, das weithin ausstrahle. Das sei alle Mühen Wert gewesen.

„Die jährliche Terminabstimmung des Landesverbands würde nicht in Kohren-Sahlis stattfinden, wenn wir nicht die Lokalität hätten“, bekräftigt Vorstandsmitglied Karsten Krüger. Auch dieses Mal habe man sich im Anschluss an die Versammlung mit den Vertretern von knapp zwei Dutzend Oldtimervereinen aus ganz Sachsen an einen Tisch gesetzt und den Veranstaltungskalender beschlossen.

Mit der Rundfahrt „Rund um das Kohrener Land“ eröffnet der Verein am 15. Juni die Sachsenmeisterschaft – und hier in Kohren-Sahlis findet am 31. Oktober traditionell Auswertung und Siegerehrung statt.

Klaus Sliwanski bekam die Ehrennadel des Clubs

Geehrt wurde Klaus Sliwanski, der zu Jahresbeginn den Ehrenamtspreis der Stadt Frohburg erhielt, durch Steffen Dolina, Sportkommissar des ADAC Sachsen, und Joachim Martin vom ADAC-Vorstand. Für den scheidenden Vorsitzenden gab es zweimal Gold: die Ehrennadel des Clubs und die Ehrenmedaille des Landesfachverbands Motorsport.

„Ich hätte zu Beginn nicht gedacht, dass unser Verein mal so groß wird“, sagt Reinhard Pohl, bisher Technischer Leiter, und erinnert sich schmunzelnd an das allererste, noch bescheidene Oldtimertreffen im Sommer 2000 vor dem Ratskeller: „Damals war ich noch Amtsschimmel.“ Gegen manche Zweifler habe man sich durchgesetzt, viel Zuspruch erfahren und einen guten Namen erarbeitet.

82 Frauen und Männer gehören heute zum Oldtimer-Verein

82 Frauen und Männer gehören heute zum Verein, kommen aus der Region zwischen Leipziger Südraum und Penig, Altenburg und Hartha. Im Motorsport sind auch Jüngere aktiv – und sachsenweit erfolgreich. Neben dem Kohrener Höhepunkt – dem großen Oldtimertreffen am 4. August – organisiert der Verein auch andernorts Veranstaltungen, so am 1. Mai in Espenhain und am 22. Juni im Gewerbegebiet Penig.

Außerdem gibt es Verkehrsteilnehmer-Schulungen und die monatlichen Stammtische. Für 2022 hat der ADAC Sachsen bereits angefragt, ob die Kohrener bei der Ausrichtung der Deutschland-Tour helfen können. Pohl dazu: „Natürlich bringen wir uns ein, gar keine Frage.“

Von Ekkehard Schulreich